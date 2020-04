'Tony' Pena da su testimonio de recuperación de COVID-19

El primer paciente de COVID-19 en Nuevo León, Antonio "Tony" Pena Rivero, acudió a la rueda de prensa de actualización de coronavirus, que realiza la Secretaría de Salud, y ahí dio el testimonio de cómo vivió su enfermedad y su recuperación.

"Tony" señaló que antes de dar positivo había viajado a España a finales del mes de febrero, mencionó que aunque en España ya había muchos casos de este virus no tenían ninguna medida, pues los restaurantes, calles y hoteles estaban llenos.

"Nadie pensaba que podía contagiarse, ni yo tampoco, regreso a Monterrey el día 3 de marzo, empiezo a tener unos síntomas, en ningún momento pensé que podría ser esto, la prueba me la hacen el día nueve y efectivamente el 10 me confirman que tenía ´COVID´, desde entonces hemos estado prácticamente guardados", comentó.

El sampetrino señaló que tuvo una enfermedad tranquila, aunque que sí tenía cierta preocupación, pero nunca miedo, pues en ningún momento llegó a sentirse muy mal.

"Sí hay cierta molestia, sí hay cierta preocupación de que se pueda complicar y que no llegues a ser atendido, afortunadamente no fue mi caso pero sí se de casos que se han complicado.

"Mi primer síntoma fue el día 5 amanecí con resfriado, dolor de garganta, resfriado común, al día siguiente persistían los mismos síntomas, por eso fui a consultar esa misma mañana... Lo que me molestaba más era la garganta", mencionó.

Antonio Pena ya no presenta ningún síntoma, sin embargo, apuntó que como "secuela" le dio anosmia, pues perdió el olfato y lo que come y toma no le sabe a nada.

Como paciente recuperado de COVID-19, "Tony" exhortó a la población a cuidarse y seguir las recomendaciones de las autoridades de salud, pues dijo el virus llega y se esparce muy rápido.

"Yo creo que por consideración a la salud propia pero también por respeto a la profesión médica es muy importante que acatemos y sigamos las recomendaciones que se tienen en Nuevo León.

"Por respeto a la vida misma y por respeto a la profesión médica, yo le pediría a la población guárdense, cuídense, dejemos que pase lentamente y no rápidamente para poder tener la capacidad de vencer", puntualizó.

Abundó que es uno de los pacientes recuperados que donó su plasma para apoyar a pacientes críticos de coronavirus, el pasado 28 de marzo le fue extraído el plasma con anticuerpos y este ya le fue pues a tres pacientes.

Dos de los pacientes que se encuentran en franca mejoría y uno de ellos todavía no acaba de reaccionar, pero se está en la espera de su mejoría.