Estado tomará el control del transporte e investigará anomalías en Instituto de Movilidad

"Algún camionero, empresa, sigue con esa mentalidad de la vieja política, de no me audites, no me toques, se va, se desaparece del mapa, tenemos fila de nuevos empresarios que quieren dar servicio público... no tardaremos un solo minuto a quién quiera estorbar el proyecto de Movilidad de Nuevo León", mencionó García Sepúlveda.