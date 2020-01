Todos los terrenos de La Huasteca tienen dueño

Uno de los orígenes del caos y anarquía que se vive en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey (PNCM) es que todos los terrenos tienen dueño, pues cuando se decretó el Área Natural Protegida (ANP) no se expropiaron, lo cual ha derivado en que los propietarios busquen por diversos medios sacar provecho, ya sea para comercializarlos o construir.

El exalcalde de Santa Catarina Dionisio Herrera, a quien le tocó echar atrás la urbanización de la Huasteca, la cual había sido aprobada por la administración de su antecesora, Irma Adriana Garza, afirmó que debido a la prevalencia de la propiedad privada es urgente sacar adelante el plan de manejo del parque, en el cual se establezca qué se puede y qué no se puede hacer en esa Área Natural Protegida.

"La Huasteca, en 1915, tenía 145 ejidos, todos con dueño; fue una repartición revolucionaria; en 1989, Carlos Salinas desaparece la figura del ejido y empezaron a comprar las propiedades a los campesinos y se quedaron casi con el 80 por ciento.

"En el 2006 sólo quedaban 21 ejidos y hoy en día sólo tres ejidos tienen vida y hay más de 150 fincas y 30 rancherías, por eso insisto, el problema es que terminen el Plan de Manejo del PNC", dijo el exedil.

En esa postura coincidió el también diputado federal del PAN Víctor Pérez, quien dijo que aunque los terrenos tengan dueño, no pueden hacer lo que les dé la gana.

"Hay lineamientos por diferentes instancias del gobierno federal de acuerdo con leyes que son las que regulan lo que sucede al interior", expuso.

El también exalcalde de ese municipio manifestó que ya hay un avance del Plan de Manejo que hizo en los sexenios del exgobernador Natividad González Parás y el expresidente de México Vicente Fox, pero el cual nunca se terminó ni publicó.

"Es que nadie ha dicho que no se puede desarrollar en el parque, si no tiene que salir un plan del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. ¿Qué es esto? Son las directrices de qué se puede hacer, qué se puede construir, qué no se puede construir, con qué materiales, de qué densidad", señaló el legislador.

Pérez dijo que el plan es responsabilidad de elaborarlo el estado y la federación y que el Consejo Consultivo del Parque Nacional lo tiene que consultar públicamente.

Una vez elaborado, dicho plan será la base para que los ocho municipios que tienen alguna fracción en el parque hagan reglamentos de operación.

El pasado martes, el secretario general de Gobierno, Manuel González, expresó que las tierras pasaron de título parcelario ejidal a pleno dominio, por lo cual hay venta de tierra.

Se deslinda Grupo Marfil de los desmontes

Grupo Marfil rechazó ser el responsable de los desmontes en la zona de la Huasteca, tal como acusó el exalcalde de Santa Catarina Dionisio Herrera.

En una nota aclaratoria, la empresa se deslinda del hecho al señalar que no han ordenado ni ejecutado ningún retiro de vegetación en la zona.

"Queremos aclarar a ustedes que ninguna empresa relacionada con el Grupo Marfil ha realizado ningún tipo de trabajo de retiro de vegetación para caminos, desmontes o ningún tipo de construcciones en la zona de la Huasteca", señala el texto firmado por Fernando Valderde Loya, quien es representante de la empresa.

Ayer miércoles, El Horizonte publicó que según Herrera, Marfil y su dueño Ramiro Guzmán están detrás del proyecto inmobiliario Valle de Reyes que pretenden construir desde el 2006, por lo que en ese sentido apuntaría el desmonte.

En el comunicado de dos párrafos, la empresa niega ser la responsable del hecho que ha generado protestas y hasta la clausura de la zona.