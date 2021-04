Tiene Nuevo León sólo 998 pacientes Covid; piden a Estado quitar restricciones a comercios

Monterrey, Nuevo León.- Los casos activos de Covid-19 en Nuevo León ya son menos de 1,000 personas contagiadas con la enfermedad, y es por esa relativamente pequeña cantidad que el gobierno estatal aún mantiene restricciones que modifican la rutina del resto de la población de la entidad, que suma más de cinco millones de habitantes.

Durante el domingo pasado, el estado reportó casos activos, que representan el 0.02% de la población de Nuevo León.

Y ante esto, empresarios del ramo restaurantero, comercial y de esparcimiento afirmaron ayer que ya no se sostienen las medidas restrictivas que "siguen dañando" la economía en un entorno en el que la inflación está al alza.

Los 945 casos activos son 92% menos que los 12,100 registrados el 31 de enero de este año, que fue cuando se alcanzaron números récord de la pandemia debido a lo que las autoridades calificaron como "segunda ola".

Además, este número es similar a 959 que se registraron el 23 de mayo del 2020.

Líderes de cámaras empresariales dijeron que por esta "mínima" cantidad, las autoridades siguen frenando la reapertura total de la economía en la entidad.

"Nos decían hace ocho meses: ´tenemos que aprender a vivir con esto, esto llegó para quedarse´; bueno, hemos aprendido, y la prueba está que en enero había 1,000 contagios y 50 muertes y ahorita apenas anda en los 100 casos y 10 muertes y 900 activos, no queremos que haya ninguna muerte, pero se ve que la ciudadanía se está comportando y se están cuidando.

"Ahorita es cuando nos deben de dar la oportunidad de abrir más y subir el aforo, ahorita no podemos planear para un 10 de mayo porque no sabemos si en dos semanas no cierran", afirmó el presidente de la Canirac en Nuevo León, Jorge Moeller.