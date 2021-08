Tiene Nuevo León el verano más lluvioso ¡de la década!

Quizá no ha sido tan notorio para muchos, pero las cifras confirman que el 2021 es ya un año atípico en lluvias copiosas en Nuevo León, porque hasta ahora este es el verano con más precipitaciones en 10 años, a excepción del año en que cayó el huracán "Alex".



Las dos más grandes presas aumentaron sus niveles, pero estos aún se encuentran muy lejanos de ser los óptimos y se mantiene la posibilidad de aplicar recortes al servicio después del 15 de septiembre.

De cualquier manera junio ha sido el mes en que más ha llovido en los última década, después del huracán Alex, según registros de la Conagua.



En dicho mes de este año registraron 90.1 milímetros (mm) de precipitación de agua, que es la cifra más alta desde junio del 2010 cuando cayeron 209.1 mm debido a la golpe del huracán.



Además, el agua caída en junio pasado es 24% superior a los 72 mm de junio del 2020.



En tanto, en julio de este año sí llovió menos que en julio del 2020, pero porque ese año se presentó las tormenta Hanna; sin embargo, los 99.9 mm de agua que cayeron este año el mes pasado son 164% superiores al agua que cayó en ese mes en el 2018.



Cerro Prieto y El Cuchillo subieron 6% su nivel de captación, pero aún siguen con niveles históricamente bajos, según datos oficiales.



La Conagua arroja que, en conjunto, los tres embalses tienen un llenado promedio de 49 por ciento.



La más baja es Cerro Prieto con una acumulamiento de 48 millones de metros cúbicos (Mm³) que equivalen al 16% lo cual no se presentaba desde los años 80´s cuando fue construida.



Luego está El Cuchillo con 638 Mm³ que es el 57% y en tercer lugar La Boca con 26 Mm³que equivalen al 75 por ciento.



El experto en meteorología, Eduardo Díaz Mijares, señaló que si bien han sido dos meses con "mucha lluvia", esta se ha quedado en el subsuelo y no ha sido suficiente para que escurra y llegue a los vasos superficiales.



"Ha estado muy seco, entonces el subsuelo, la tierra que se seca se empieza a ir el agua, entonces llueve y se tiene que recuperar primero esa agua para que después se pueda acumular, es éso ha llovido mucho, pero en poco tiempo, y éso no se ha podido recuperar ", expresó.



La sequía que padecía Nuevo León hizo que se pidiera declaratoria de emergencia.



"Desde junio del año pasado hasta junio de este año casi no llovió nada, entonces hemos estado bajos y las pocas lluvias que han caído no creas que son mucho, si haces una comparativa entre el año pasado y este no hay mucha diferencia", indicó el experto.





´Se están robando el agua de NL´, acusa activista