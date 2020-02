Tiene Guadalupe restaurante incluyente en el que recibes amor

Un rincón que donde puedes disfrutar de un buen café con un buen postre, se ha convertido en el único de lo espacio de inclusión, en el estado de Nuevo León, y es que la cafetería "Amour21" fue creada por Karina Navejar para apoyar a su sobrina de 10 años con síndrome de Down hace ya 11 meses.

Karina Navejar, que es maestra de francés, es quien dio vida a este negocio por donde han pasado muchos jóvenes, a los que se les da empleo, se les enseña a preparar diferentes productos y les ayuda a desarrollarse como personas útiles a la sociedad al grado de que algunos de ellos ya han emprendido el viaje para independizarse con algún negocio o actividad que los mantiene ocupados y les ayuda a ganar dinero.

En este lugar reciben al que abre de martes a domingo en una plaza comercial ubicada en Miguel Alemán y avenida Las Américas, en Guadalupe, los clientes son recibidos por Rosita, George, David y José Julio, quienes dan a bienvenida al cliente, lo llevan hasta su mesa y les ofrecen la variedad de alimentos que se ofertan como crepas, café, té, donas, pay, pero alimentos salados como chilaquiles, emparedados entre otros alimentos, bajo la supervisión de Daniela, quien les indica cómo hacer cada platillo y les apoya en la caja y como encargada del negocio.

"Amour21 nace pues ante un futuro incierto de mi sobrina Melany, ella tiene 10 años, y tiene síndrome Down y pues imaginar como sería ella, como sería su vida adulta pues era algo muy inquietante, porque ahorita no hay oportunidades para ellos, no hay un lugar en el que puedan realmente pues desarrollarse profesionalmente tener un oficio que les permita vivir de manera independiente económicamente hablando, estamos por cumplir 11 meses y he tenido muy buena aceptación y Monterrey está preparado para recibir este tipo de proyectos, de alguna u otra manera, gente que no tiene familiares con algún tipo de diagnóstico busca apoyar pero en ocasiones no saben cómo, y ahorita nosotros les estamos dando un medio en el que a través de su consumo, de su visita a amor 21, pueden apoyar generando oportunidades para los chicos, cuando nosotros iniciamos hace 11 meses teníamos solamente oportunidad de contratar a 3 chivos, ahorita antes de cumplir el año ya tenemos a 9 trabajando con nosotros", informó Karina Navejar.

Karina dijo que lo más importante para el negocio, es tener más casos de éxitos, porque hay nueve chicos trabajando pero ya tienen a dos que tuvieron su primer trabajo en esta cafetería y decidieron emprender el negocio con sus padres.

Rosita es una de las empleadas del negocio que llegó hace apenas una semana y ha expresado su amor por la cocina y una de sus maestras le dijo que podía trabajar y desarrollarse en ese negocio.

"Llegué el viernes pasado porque yo quise trabajar aquí en el Amour21 porque una maestra que me toma cámara, me dijo que se ponía bien chido aquí, me está ayudando Daniela para hacer las cosas, así, los chilaquiles no los sé hacer pero me está ayudando Daniela y la próxima yo lo hago sola, me gusta convivir con los clientes, debo saludar, debo decir mi nombre, sacar el menú y qué quieren, y si quieren la foto con los meseros pues sobres. Tengo un ángel que cuando la veo me pongo triste, mi abuelita, es muy triste para mí, se fue al cielo y ella estaba mucho en la cocina y yo también quiero estar mucho tiempo en la cocina así como ella", explicó Rosita.

Mientras que George dijo que tiene 6 meses ya trabajando en Amour21 y ha aprehendido a preparar frapes, chilaquiles, molletes, capuchino, molletes entre muchas cosas más.

"Me gusta atender a los clientes y preparar molletes, y a los clientes que dios los bendiga y trabajo muy duro para tener dinero, para apoyar a mi abuelita y me gustan mis amigos Rosy y todos, y un abrazo y un beso", dijo George al ser entrevistado.

Los niños pueden trabajar desde los 16 años, deben llenar una solicitud, se les hacen tres entrevistas, donde se les invita para la cafetería y vean lo que ellos tienen que hacer y si el chico dice que si le gusta y se les pone en situación de trabajo, que atiendan una mesa o que preparen alguna receta sencilla, para ver sus habilidades y ver donde encaja su perfil en el equipo.

Se les da una paga y además tienen todas las prestaciones de ley y ganan muy buenas propinas, en un horario de 09:00 a las 17:00 de martes a domingo.