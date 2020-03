Tiendas vacías y parajes turísticos llenos

La confirmación de cinco casos de COVID-19 en el estado de Nuevo León ha generado una baja en la afluencia de personas a centros comerciales, sin embargo, en algunos parajes turísticos de la metrópoli la presencia de paseantes no se vio mermada de forma considerable.

En un recorrido realizado por El Horizonte, se pudo constatar que en centros comerciales como Valle Oriente, Palacio de Hierro, La Arboleda, Fashion Drive, Plaza Fiesta San Agustín lucieron con poca gente a comparación de otros domingos.

Mientras que la presa La Boca, el Paseo Santa Lucia, Comercial Morelos, Teleférico Cerro de la Silla, parque La Huasteca, no presentaron una disminución de visitantes considerable.

La plaza principal de Santiago y la Cola de Caballo fue otro de los puntos emblemáticos que lucieron mucha afluencia de paseantes.

"Sí bajó como 60%, porque es fin de semana y se supone que debería haber tanta gente y no hay tanta. Antier fue cuando nos dimos cuenta, el jueves que es cuando se empieza a juntar más gente, inclusive toda la plaza (está con poca afluencia) porque ahorita regresamos de comer y casi siempre batallamos para encontrar lugar porque hay muchas personas y hoy si encontramos lugar", comentó Perla Esquivel, empleada de Palacio de Hierro.

Una situación contrastante se dio en el paraje comercial Morelos, el cual tuvo una afluencia normal de visitantes, por ser un sitio turístico y comercial de tradición de la ciudad de Monterrey, de igual forma en el Paseo Santa Lucía, en el cual los paseantes aprovecharon para subir a las lanchas y comer en alguno de los restaurantes que se localizan en las orillas del canal.

"No sin problema, tan solo el sábado tuvimos más de 1,000 gentes, sin problema, ninguna preocupada tenemos gel antibacterial, manejo popotes, manejo desechables y nadie me pidió, a esta hora es tranquilo, pero en la noche esperamos mucho más, pero ayer fue llenísimo, fue total, no hubo, es más yo siendo el gerente tuve que lavar vasos, moviendo platillos y todo porque fue demasiada gente", Martín Segovia Gerente del restaurante Tenerías, en paseo Santa Lucía.