Ternium es competencia federal: Manuel Vital

El secretario de desarrollo sustentable en el estado dijo que no pueden actuar en consecuencia a la contaminación que emite la empresa

Los problemas de contaminación que emite la empresa Ternium son competencia federal y no del estado, aunque se les da acceso, no pueden actuar en consecuencia según lo explicó Manuel Vital secretario de desarrollo sustentable en el estado.

En entrevista el funcionario explicó que han tenido algún acercamiento ya con la empresa y como prueba está la limpieza de una de las estaciones del metro que presuntamente se hizo por parte de Ternium, por lo que manifestó que vigilarán, ya que si se vuelve a ensuciar de la misma manera, tomarán cartas contra la empresa.

"Ternium es una empresa de atribución federal, no es de atribución estatal, sin embargo hemos tenido mucho acercamiento nosotros como lo hicimos con la empresa que ayer se puso en marcha la barredora, que también es de atribución federal, sin embargo cuando tienes empresa responsables pues va el estado, nos reciben y nos permiten entrar y lo hemos hecho en el caso de Ternium para verificar sus sistemas y ahí está actuando también la PROFEPA, ellos estan haciendo también sus inspecciones y sus medidas correctivas, sin embargo, nosotros los invitamos, como invitamos a la empresa CEMEX a que nos ayudará con la limpieza del interior y el exterior de la planta, lo mismo hemos hecho con la empresa Ternium, que se sumen a mejorar nuestra calidad del aire y no nada más por las emisiones en las chimeneas si no en el entorno, de hecho ellos, como parte de estas reuniones que tuvimos, si ven la estación del metro que está ahí, ya se limpió y la limpiaron ellos." Informó Manuel Vital.

Explicó que la limpieza fue parte de los convenios que tuvieron con gobierno de Nuevo León y que van a vigilar ya que si vuelve a aparecer la suciedad que tenía se tomarán cartas en el asunto.

El Horizonte público la gran contaminación que emana la empresa Ternium, puesto que incluso la suciedad se puede observar en una de las estaciones del metro y además en los vehículos de los universitarios, creando una gran problema para la Universidad Autónoma de Nuevo León y sus estudiantes.