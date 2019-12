Tendrán taxis normales app a partir de enero

El impuesto que se aprobó cobrar por cada viaje, el cual es equivalente al 1.5 % está avalado por la Agencia Estatal de Transporte (AET), sin embargo, la dependencia no cuenta con la información de cuánto se obtendrá por este.

Noé Chávez, titular de la dependencia, declaró que el cálculo corresponderá a la Secretaría de Finanzas, pues deberán esperar a que haya un enlace con esta institución para tener el dato tanto de los ingresos como del número de viajes.

Sin embargo, para lo que sí se mostró listo, fue para echar a andar la plataforma digital a los taxis de concesión, o tradicionales.

El funcionario, refirió que la app para taxis tradicionales se lanzaría a más tardar la segunda semana de enero.

"Ya estamos preparados para la segunda semana del primer mes del 2020", afirmó.

La responsabilidad de hacer funcionar esta aplicación será del nuevo Instituto Estatal de Movilidad Sustentable y Accesibilidad del Estado de Nuevo León, el cual quedará constituido con la aprobación de la Ley de Movilidad.

Sobre el impuesto de 1.5 %, que se cobraran a los viajes en las unidades que se denominarán "Servicio de Transporte Individual de Alquiler Privado", aseguró que las compañías operadoras están de acuerdo tal como ya ocurre en otras ciudades del país.

"Sucede en nueve estados más de la República, no tiene por qué Nuevo León no serlo, se había visto desde antes pero por cuestiones jurídicas y legales, no se había hecho, ellos ya habían aceptado aportar", dijo el funcionario.

Y agregó que el dinero será para mejoras en el transporte cuyos programas serán responsabilidad del nuevo instituto.

Este miércoles, El Horizonte publicó que la Ley de Movilidad contiene la regularización de las unidades tipo Uber y DiDi así como un cobro por viaje además de que a los taxis de concesión se les obligará a modernizarse.

Cabe destacar que ésta no es la primera ocasión que el estado busca ´controlar´ a los taxis regulares a través de una aplicación, ya que en la administración de Jorge Longoria, se habían implementado dos herramientas similares, las cuales quedaron en un rotundo fracaso, las cuales fueron "Taxi Seguro" y "Taxi Rosa".

Definen impuesto para empresas tipo Uber y DiDi

El impuesto del 1.5 % a cobrarse a las plataformas digitales de servicio de taxi, es decir, Uber, DiDi, Cabify y Beat, no podrá trasladarse al usuario.

Lo anterior señalan los diputados, ya que se expresó un agregado en la Ley de Movilidad donde se refiere dicha acción.

Dentro del articulo 106 de dicha legislación, se puntualiza el cobro así como la protección al usuario.

"La empresa de Redes de Transporte deberá emitir una carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que el monto pagado efectivamente corresponde al pago requerido conforme a la presente ley. El costo no podrá trasladarse al usuario.

"Las aportaciones de las contribuciones y derechos señalados en el presente capítulo, así como sus mecanismos, ingresarán al instituto. El destino de estas aportaciones será para la realización de acciones y obras en beneficio del transporte y la movilidad, previo dictamen del comité técnico", indica el artículo.

Asimismo los legisladores, comentaron que con ello buscan que las empresas no abusen del usuario.

"El impuesto va directamente con cargo a las plataformas digitales es un tema a nivel nacional e internacional por eso lo aceptan y esto va etiquetado a proyectos de movilidad y transporte que definiría el instituto... va directo a las plataformas y no al usuario, ese es el agregado que se incluyó", expresó Jesús Nava, presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano.

Por su parte, Julia Espinosa presidenta de Transporte dijo que espera que las empresas respeten lo establecido en la ley.

"Nosotros pusimos un candado y esperamos que no se lo pasen por ´las suelas de los zapatos´, queremos que eso sea un candado para que las empresas sean quienes paguen este impuesto y no el conductor y los usuarios, así quedó establecido en la ley, bueno eso es lo que vamos a pelear pero si está quedando", afirmó.