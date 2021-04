Tendrá Samuel García gabinete de técnicos y ningún 'rudo'

Monterrey, Nuevo León.- El abanderado definió acciones de su plan de gobierno y de la reactivación económica durante una reunión virtual con representantes del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, Caintra, Caprobi, Ccinlac y Coparmex.

El emecista prometió que en su gobierno no habrá nadie con perfil "rudo", como Manuel González, quien fue secretario general de gobierno en la administración de Jaime Rodríguez, 'El Bronco'.

"Lo peor que me puede pasar es poner a un Manuel González, por rudo, como secretario general, fue un pelmazo, desde el día 1 cortó toda relación con el Congreso, no confían en él los transportistas, ni los alcaldes, usaba al gobierno para programas electorales, entonces cuando hablan de rudos, yo prefiero técnicos, por eso invité a Hernán Villarreal, que en lo que el Congreso me aprueba una reingeniería del gabinete, lo estaría invitando de secretario general de Gobierno", explicó.