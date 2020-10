Si voy, voy por NL: Tatiana Clouthier

Diputada federal asegura no haber visto a Polevnsky, por lo que la aspirante a dirigir a Morena desconoce sus planes

Monterrey.- Después de que Yeidckol Polevnsky la descartó como candidata a la gubernatura de Nuevo León y la "mandó" a Sinaloa, la diputada federal Tatiana Clouthier, le respondió que "no está sana" por lo que sus declaraciones no son congruentes.

En entrevista para El Horizonte, Clouthier subrayó que tiene cerca de un año sin ver a la candidata a la dirigencia nacional de Morena, por lo que esta desconoce totalmente sus asuntos privados.

"Creo que Yeidckol ya no está sana, que sus declaraciones no son muy congruentes, esa sería mi respuesta.

"No he visto a Yeidckol, yo creo que después de la toma de posesión, luego la vi en el Congreso, yo creo que tengo más de un año sin ver a Yeidckol, sin hablar con ella", aseguró.

El pasado martes, en entrevista exclusiva con El Horizonte, Polevnksy dijo que Clouthier ha dicho que quiere competir, pero por la gubernatura de Sinaloa, y agregó que Nuevo León sí tendrá candidata, pero que será alguien "muy querida".

Aunque no lo dijo claramente, es de conocimiento público que tiene acercamientos con la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores.

Ayer, la diputada federal dijo que Polevnsky "no coordina bien", ya que en días pasados trascendieron imágenes donde se observa en mal estado de salud.

"Ayer me tocó ver un video donde se está desvaneciendo Yeidckol. Yo creo que Yeidckol no coordina bien ahorita y no está declarando correctamente", insistió la asambleísta.

Al cuestionarla acerca si entonces las intenciones de contender por Sinaloa como lo manifestó Polevnsky eran erróneas, la legisladora federal se limitó a responder que ella habita en Monterrey.

"Yo vivo en Monterrey, eso es lo que le puedo decir, yo vivo en Nuevo León, si tomo alguna decisión será siempre por Nuevo León que es donde vivo", recalcó Tatiana Clouthier.