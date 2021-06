Suspenderá estado casillas que no cumplan con medidas sanitarias

Tras instalar la Mesa de Coordinación Electoral que está formada por los tres niveles de gobierno como por las autoridades electorales, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez informó que las casillas que no cuenten con todas las medidas sanitarias serán canceladas.



Reunidos en el Centro de Coordinación Integral, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5), contando con la presencia del Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza, como del Vocal Ejecutivo del INE, Sergio Ruiz, se precisó que la supervisión será por parte de la subsecretaría de Regulación y Fomento Sanitario.

"Habrá 580 inspectores, no queremos provocar un problema, sin embargo si vemos que la gente no respeta y los propios funcionarios de casilla no hacen y actúan con la autoridad que tienen, tendremos que cancelar esa casilla.

"Lo digo públicamente, también para los partidos políticos, no es una acción; primero, tendremos que ir al acuerdo, a la conciliación a buscar que se respete, ya si se tiene el exceso tendremos que tomar una determinación de la autoridad sanitaria", expresó.

A cuatro días de celebrarse la jornada electoral, el mandatario también pidió a los alcaldes no intervenir en el proceso, incluso solicitó a quiénes buscan la reelección, colocar a alguien que nos sustituya para no se "den sospechas" de que incidieron en la contienda.

"Yo el lunes les pedí como sugerencia quiénes compitan, se que algunos ya lo hicieron, que pidan licencia en estos días, para evitar cualquier sospecha, creo que sería bueno que permitan que alguien los sustituya", indicó.

Dentro de la reunión, todas alas autoridades firmaron el "Convenio en Pro del Blindaje del Proceso Electoral y Pro de la Legalidad", con el objetivo de que los funcionarios públicos y quiénes tienen participación en las elecciones, lo hagan de manera imparcial.