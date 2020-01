´Super delegaciones´, ¡están en el limbo!

Las delegaciones federales en los estados siguen "en el limbo", pues navegan entre la incertidumbre, falta de voceros para responder a los medios, fallas en la atención a la población y falta de nombramientos de nuevos titulares.

Y es que, con la supuesta finalidad de combatir la burocracia, el gobierno federal eliminó oficialmente la figura de delegados federales, pero no previó que eso desataría el descontrol y desinformación ante la comunidad, pues no hay quien responda por asuntos medulares como salud, medio ambiente, migración y otros.

Ejemplos sobran, pero uno de los más visibles es el caso del Insabi; al desaparecer la figura del Seguro Popular no hay quien informe sobre el nuevo esquema de salud pública.

Se sabe que el responsable del programa será una persona llamada Hugo Fernández, pero la única que ha abordado el tema es la delegada de Programas Sociales, Blanca Judith Díaz.

La funcionaria reconoció los problemas que hay con la entrada del Instituto de Salud para el Bienestar por lo que tomaría medidas al respecto, pero ya no ha dicho más y las dudas en los ciudadanos continúan.

En el tema ambiental también hay vacío porque si bien los encargados de las oficinas de Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), Aarón Mendoza, y la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp), Edgardo Sadot Ortiz, han actuado en crisis como los desmontes de la Huasteca o la destrucción del hábitat del perrito de la pradera, no pueden dar información porque se los impiden desde la Ciudad de México.

Al respecto el presidente de Fortaleza Ciudadana, Luis Gerardo Treviño, puntualizó: "creo que la 4T no se distingue por ser un cúmulo de virtudes en cuanto a administración pública porque hay cosas que han desbaratado sin desbaratar; le quitaron funciones, funcionalidad o eficiencia, por esa indecisión o incertidumbre de los que son encargados que no saben si tienen o no tienen facultades".

Y agregó: "(no saben) hasta dónde pueden moverse o si se mueven de más; si llaman mucho la atención se exponen a que los quiten, todo ese tipo de dudas que tienen ellos mismos y obviamente repercuten en el servicio de los ciudadanos".

Por su parte, Gilberto Marcos, de Vertebra, apuntó, "lo que se siente es que implementan cambios a la carrera", en lugar de hacerlo con más tiempo y mayores estudios.

"El gobierno toma unas medidas que no se pueden implementar de la noche a la mañana, definitivamente pareciera que están actuando de una manera improvisada y lo que se requiere es que resuelvan rápidamente los problemas que se van presentando en el camino.

"De hecho, hay cosas que deben prever con anticipación para evitar desgaste como el que ha tenido la población por la falta de coordinación en la implementación de estos cambios", comentó Gilberto Marcos, líder de Vertebra.