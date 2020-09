'Encierro enferma': Adultos mayores piden libertad para salir

Monterrey.- El proteger a los adultos mayores del coronavirus teniéndolos encerrados podría estar generando lo contrario en ellos.

Varios testimonios señalan que se han desesperado, e incluso su salud se está mermando con cuadros de depresión, tristeza, y ansiedad, tanto por no poder salir, no ser admitidos en diversos comercios, y no poder visitar o ser visitados por sus familiares.

De acuerdo con cifras de la secretaria de salud, el 59% de las muertes en Nuevo León relacionadas con el virus son de personas que tenía más de 65 años y la tasa de mortalidad en este sector, es decir de los que fallecen al infectarse, es de 22 por ciento.

Sin embargo, encerrarlos también plantea un problema: a decir de expertos, la soledad y la depresión pasan de causar enfermedad emocional a deteriorar la propia salud física, lo que en el caso de los adultos mayores puede generarles un riesgo al bajarles sus defensas, lo cual puede llegar a más peligroso que el salir a la calle.

Por ello, numerosos nuevoleoneses de ese rango de edad piden, junto con expertos y organismos especializados en el tema, que se le permita a los adultos mayores el decidir, en vez de que lo decida gobierno, si ´´se arriesgan" o no a acudir a lugares como tiendas, supermercados o casinos, pues finalmente, más que poner en riesgo a otros, se arriesgan a símismos.

Voces opinan que a quienes tienen más de 65 años se les ha "marginado"de la reactivación económica, pues no se les permite ingresar a casi ningún establecimiento donde haya concentración de personas al considerárseles "grupo de riesgo".

´´(Que sean ellos los que decidan porque) ahorita más que nunca las personas mayores necesitan sentirse útiles, queridas, que son incluidas, hay personas mayores que su única distracción era ir a caminar al centro comercial, ir a dar la vuelta, ir al templo y al no permitírseles estáhabiendo mucho depresión", señaló Teresa Villarreal de Dillon, presidenta del Consejo Técnico de la Procuraduría del Adulto Mayor en el estado.