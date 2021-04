'Soy candidato del PAN porque otros le tuvieron miedo a la UIF': Larrazábal

El panista soltó que empresarios rechazaran la invitación a ser abanderados por temor a la Unidad de Inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda.

"A mí me vinieron a buscar yo no los fui a buscar, cuando ya no pudieron, no hubo candidatos valientes, no acepto el ingeniero Rodríguez, no acepto Toño Elosua, no acepto Artemio Garza, nadie aceptó porque le tienen miedo a la UIF, le tienen miedo a un gobierno represor, el PRI no se puso de acuerdo y finalmente me fueron a buscar"