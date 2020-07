El gobernador del Estado indicó que actualmente la capacidad hospitalaria se encuentra en un 63%, no obstante se instalarán 100 camas en el Hospital Metropolitano, y se pondrá un hospital móvil de Protección Civil

Sostienen que no hay colapso en el sistema hospitalario de NL

Monterrey.- Al asegurar que Nuevo León cuenta con una suficiente infraestructura en salud, autoridades estatales afirmaron que el sistema hospitalario no se encuentra colapsado ante el incremento de pacientes Covid-19 internados.

Pese a ello, manifestaron que se van a adicionar dos pisos más que tendrán 100 camas en el Hospital Metropolitano para las personas que requieran el servicio, así como se instalará el hospital móvil de gobierno.

El gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón indicó que se pueden seguir agregando camas para ampliar la capacidad de atención en los nosocomios, pero puntualizó que la problemática es que no se tiene al personal necesario para los casos.

"No está colapsado el sistema hospitalario, tenemos preocupación y queremos prevenir estamos al 63% aproximadamente y vamos a ampliar un poquito más porque ya tenemos esa previsión, no podemos llegar al 70 porque nuestro margen de maniobra se nos baja y entonces nuestros doctores se nos cansan aquí es una correlación entre numero de doctores, enfermeras, camilleros, el material se puede comprar pero el doctor no", dijo.

"Vamos a hacer una reconversión en el tema de los hospitales también para otras enfermedades y vamos a tratar de dar el servicio al 100", continuó.

Mencionó que actualmente se cuenta con 4,307 trabajadores en el sistema de salud, de los cuales 2,080 se encuentran atendiendo a pacientes Covid-19, sin embargo se requiere de otros 2 mil empleados, por lo que ya se planea la contratación de más personal de salud.

Por otro lado, el mandatario reveló que ya dio la instrucción para la compra de termos refrigerantes para que ahí se coloquen los cuerpos de los fallecidos, dado que solo existen 12 crematorios en la entidad y para procesar un cadáver se tardan de 4 a 5 horas y por esta causa están muriendo hasta 25 personas diarias.