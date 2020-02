Son 'laxas' normas de contaminación; leyes del país, más permisivas que las del mundo

En México la industria la "tiene fácil": las leyes mexicanas le dan "manga ancha" para contaminar, al menos si se le compara con otros países.

Y es que cerca de 20 normas oficiales mexicanas que regulan las emisiones contaminantes -las llamadas NOM-, dan un mucho mayor margen de tolerancia que el que dan otros países, en cuanto a los valores permitidos para arrojar sustancias tóxicas al ambiente.

En gran medida, es porque dichas normas no han sido actualizadas: algunas tienen hasta 26 años sin ajustarse, pese a que la ley ordena que se haga cada cinco años.

Por ejemplo, la NOM085-SEMARNAT-2011 permite que las industrias en México arrojen hasta 562 miligramos de monóxido de carbono por metro cúbico (mg/m3), mientras que en la Unión Europea sólo están autorizados 100 miligramos de CO por m³; en el caso de bióxido de azufre la normativa autoriza en México emitir 3,140 mg/m³y en el viejo continente solamente ¡200 mg/m³!

Otro ejemplo: la legislación europea permite a las empresas emitir hasta 20 mg/m3 de partículas tanto PM10 como PM2.5 y en México se les tolera hasta 350.

"La importancia es porque tenemos normas oficiales que miden la cantidad de plomo que podría tener el aire y la última actualización fue del 93, son más de 20 años, estas normas señalan cuánto plomo puede tener la calidad del aire sin que ponga en riesgo la salud de una persona.

"Estas normas mexicanas no están homologados con los de la Organización Mundial de la Salud (OMS), entonces ahí ya tenemos una debilidad muy importante, si tenemos estándares que no se van actualizando conforme se va deteriorando la calidad del aire, estamos poniendo en mayor riesgo a las personas, sobre todo a los grupos vulnerables", señaló la coordinadora del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Anaid Velasco.

El único contaminante peligroso donde la cantidad es menor es en óxido de nitrógeno, pues aquí el máximo permitido son 254 mg/m³ y en Europa 300.

La desactualización de las NOM en materia de emisiones ya provocó que el 24 de julio del 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitiera una recomendación a las autoridades federales pues detectó que son 18 las que no han sido renovadas.

“Los instrumentos NOM deben ser revisados cada cinco años a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ya sea por las dependencias que expidieron la norma respectiva o por la Comisión Nacional de Normalización dependiente de la Secretaría de Energía, esto con el objetivo de actualizar las disposiciones según la tecnología de última generación y las necesidades de la sociedad en general, según lo dispone claramente el párrafo cuarto del artículo 51 de la Ley Federal de Metrología y Normalización”, indica el organismo en uno de sus resolutivos.

La CNDH emitió la recomendación a raíz de una queja interpuesta por violaciones a los derechos humanos a la salud, nivel de vida adecuado, ambiente sano ocasionado por la contaminación atmosférica urbana.

“Es patente que las normas oficiales mexicanas exceden los límites recomendados de la OMS y los nacionales para contaminantes, la falta de armonización de dichos límites máximos nacionales con los niveles establecidos internacionalmente, perjudica directamente la salud de todos los habitantes urbanos, de esa forma está permitiendo que contaminantes que afectan la salud humana estén en el aire que diariamente respira”, dijo el organismo.

No hay castigo

Velasco dijo que lo lamentable es que ho hay sanción para quien no cumpla con la actualización y eso agrava el problema; señaló que solo han llevado litigios de amparo para pedir la actualización por violación al derecho de la salud y el medio ambiente, pero no existe una multa por no hacerlo, lo que es un punto para que los encargados y responsables no le pongan atención a la actualización.