Son ´Industria limpia´, pero... ¡contaminan!, Premian a empresas ´cochinas´

Tienen certificado ´ecológico´ de Profepa, pero hay firmas regias que no cumplen con bajar emisiones

Pese a que son las más contaminantes del área metropolitana de Monterrey y sus emanaciones nocivas van en aumento, diversas empresas cuentan con el certificado "Industria Limpia" que otorga la Profepa.



Se trata de empresas que cada año emiten miles de toneladas de gases contaminantes como dióxido de carbono (CO2), y aún así, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a través de el Programa Nacional de Auditoría Ambiental, las premió con certificados que las firmas presumen para "limpiar" su imagen.



Según ambientalistas entrevistados por El Horizonte, este certificado no es más que una especie de "patente de impunidad para ensuciar más el aire" pues para obtenerlo las empresas supuestamente le demuestran a Profepa que cada año mejoran su desempeño ambiental reduciendo sus emisiones lo cual en la realidad no sucede sino al contrario, las aumentan.



"La realidad es que Profepa y gobierno del estado han trabajado en contubernio con las empresas al no exigir realmente una reducción de sus emisiones, inclusive se han hecho programas (que no se cumplen como este).



Puede interesarte...

"Ahí se gastan recursos, tiempo en convenios, en estudios, acuerdos tanto del gobierno federal, del estado y Profepa, pero a la hora de la hora resulta que no es obligatorio, entonces las empresas no sienten presión a que tengan que cumplir con esa reducción de emisiones", dijo el expresidente del Consejo Consultivo de la Semarnat, Jorge Ortiz Mena.



El pasado 23 de enero, El Horizonte publicó que de acuerdo con el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes, de la Semarnat, (RETC), en el área metropolitana de Monterrey, la plantas de CFE Huinalá, Ternium,



Pemex Cadereyta y Nemak, son las más contaminantes con dióxido de carbono al emitir 21 millones de toneladas de de ese gas del 2015 al 2018.



Estas cuatro empresas y otras más de la ciudad aparecen en el listado de las empresas que cuentan con el certificado "Industria Limpia" el cual obtuvieron principalmente en el 2018.



El común denominador es que todas aumentaron sus emisiones pese a que una de las condicionantes es bajarlas.



La planta CFE Huinalá en el 2017 emitió1 millón 964,213 toneladas de CO2 y en el 2018, 2 millones 171,004 toneladas, es decir, aumentó206, 791 toneladas y aún así obtuvo el certificado en el 2018.



Puede interesarte...

Las cinco plantas de Ternium en el 2017 arrojaron 587,383 toneladas CO2 y para el 2018 las aumentaron 42,896 al arrojar 630,279 toneladas y también ese año refrentaron dicho certificado;



La refinería de Pemex también es "Industria Limpia" pese a que sus emisiones en el 2017 fueron por 305,253 toneladas de CO2; no hay registro de sus emisiones en el 2018 que fue cuando renovó el certificado.



Nemak fue la única que sí bajó de 208,543 toneladas de CO2 en el 2017 a 119,357 en 2018; su certificado se los dieron en el 2017.



Un ejemplo más es la empresa Quimobásicos S.A. de C.V. que en 2017 emitió 1,671 toneladas de CO2 y en 2018, 2,909, lo que representa 1,238 toneladas adicionales y también aparece en el listado de internet como "Industria Limpia".



La empresas Viakem, S.A. de C. V., durante 2017 emitió 5,642 toneladas de CO2 y en el 2018 las aumentó a 6,103 y no tuvo problema alguno para ser certificada.



"Se supone que el programa promueve la mejora del desempeño ambiental pero no es así, la esencia del programa es que estés en cumplimiento porque si la norma de emisiones como empresa te señala que puedes emitir 100 y emites 95 pero en el siguiente años emites los mismos 95 comoquiera te van a dar el certificado.



Puede interesarte...

"Lo peor de todo es que a veces la misma Profepa no puede castigar a esas empresas porque al llegar les muestran el certificado y eso es como una patente de impunidad", señaló un experto que prefirió no ser citado.



Ortiz Mena agregó que es indispensable se exija a las empresas disminuir sus emisiones o bien que no les den ese certificado.



"No aprietan cuando deben de apretar y realmente nada más es en un dejar de hacer y dejar de pasar en cuanto no hay un control real, no hay disciplina que realmente reduzca las emisiones y que implique una responsabilidad a las empresas en cuanto al problema grave que tenemos de salud.



"Están simulando que lo están haciendo pero en concreto no se ven avances, porque no vemos menos contaminación de un año a otro, las empresas son las mismas de hace muchos años y en lugar de disminuir las emisiones las están aumentando. El resultado debe ser en reducir la contaminación y las emisiones y no se ve", señaló Ortiz Mena.