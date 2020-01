Someten a consulta juicio político contra expresidentes

Buscando un juicio político para los expresidentes, Herminio Gómez y un grupo de ciudadanos realizaron una consulta pública en la Plaza Morelos.

El activista comentó que dicha consulta contempla a los expresidentes de México desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en la hoja de votación se colocaron los delitos más relevantes de cada ex mandatario.

"Pedimos que se les haga juicio a los ex presidentes desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, no pedimos que se les encarcele sino que se les haga un juicio, si en el juicio son inocentes que no se les haga nada, pero si son culpables que paguen... en el artículo 86 de la Constitución, dice que los presidentes pueden ser juzgados por delitos graves no solo por traición a la patria", comentó Gómez.

Ubicados en un espacio pequeño donde se colocó una mesa con ánforas y una lona con la imagen de los expresidentes, Gómez, junto con Moani Compean, Alberto Pérez, Héctor Santos, entre otros, invitaban a la gente que pasaba para votar.

Gómez, comentó que la participación ciudadana sigue siendo poca, motivo por el cual dijo "volvió a las andadas" con el fin de mover a los ciudadanos para enterarse de la vida política.

"Está habiendo participación, como haya sido en base a la votación si la gente quiere que se les absuelva que se haga, pero si opinan que se juzgue se va a hacer... la gente lo ha tomado a bien si hay participación", comentó.

Durante la realización de dicha consulta comentó Gómez, policías trataron de retirarlos del lugar, sin embargo, prosiguieron con sus ejercicios hasta concluirlo de manera positiva.