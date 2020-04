Sólo hay 13 sampetrinos infectados con COVID-19

San Pedro.- En San Pedro, el panorama del coronavirus es, hasta ahora, esperanzador: actualmente sólo hay 13 pacientes activos con COVID-19, de un total de 59 casos que se han detectado desde que se presentó el primero, y el resto de los contagiados, o sea 46 sampetrinos, ya se curaron.

Ante esto, algunas voces se preguntan si deberían seguir tan estrictas las reglas y el encierro en el municipio que encabeza Miguel Treviño, aunque otros justifican que las medidas restrictivas han ayudado.

No obstante, también surge otra pregunta, si se deben destinar otros $250 millones de pesos a una contingencia de salud que, hasta hoy, no parece ser devastadora, ya que incluso, esta semana no ha habido ningún contagio nuevo.

Al respecto, el propio alcalde, Miguel Treviño, señaló en sus redes sociales que en los últimos seis días no se han presentado más casos.

"Sexto día consecutivo en el que San Pedro no presenta casos nuevos, el tiempo de doblaje en San Pedro se aumenta a 28 días, esto es algo bueno la curva se esta aplanando. La gráfica de casos confirmados de este total 166 son los casos recuperados, había prometido yo desde el fin de semana me lo habían pedido en las redes ¿De esos cuantos son de San Pedro?

"Ayer amablemente el secretario Manuel de la O, me mandó los casos de San Pedro, tenemos 46 casos recuperados de los 59 que tenemos, 46 son recuperados, eso es algo muy bueno, vamos por el camino correcto y vamos ir viendo la manera de actualizar este dato que me pidieron y aquí lo tienen", comentó Treviño.

Sin embargo, para algunos activistas, estas cifras indicarían que no es justificable que se quieran dedicar $250 millones de pesos a atender la "contingencia" del COVID-19 en San Pedro.

El martes, el cabildo de San Pedro aprobó reasignar los $100 millones de pesos del Presupuesto Participativo al fondo para el combate del coronavirus.

Teniendo en cuenta la mejora en el municipio y que no ha habido defunciones, cuestionan voces como la exdiputada del PAN, Carolina Garza, que aun así el edil planea tener una bolsa de $250 millones de pesos para dar lucha a este virus cuyos efectos no son tan fuertes como la influenza.

Además de ello, la administración municipal planea usar $110 millones de pesos, en la compra de despensas para entregar a familias vulnerables, e insumos médicos como cubrebocas, batas, gel antibacterial, entre otros artículos.

"Desde la campaña de Miguel, una de las preocupaciones más grandes de los sampetrinos era la gran nomina que había crecido año con año en San Pedro, y yo creo que una de las soluciones para ahorrar para tener mas recursos es haciendo un buen análisis para ver cuales eran las áreas que realmente valían la pena y lo que no desaparecerlo.

"Que no se vaya a campaña, no queremos campañas adelantadas, queremos ayuda pura del político, del gobernante con los ciudadanos, no podemos en este momento estar viendo nuestros intereses particulares, si no al contrario es momento para que cada funcionario demuestre de que esta hecho", apuntó Carolina Garza.

Por su parte, el exdiputado local y federal, Enrique Barrios refirió "fue una propuesta de campaña, que las organizaciones vecinales iban a ejercer ese presupuesto directamente, y si somos sinceros, el municipio tiene muy poco margen de maniobra en una pandemia de salubridad, yo diría que los recursos se los dejará a los vecinos y que dejara al estado y la federación que se haga cargo de la pandemia.

Y agregó, "al final el tema de las despensas podría dejárselo a otro ámbito de gobierno, al estado y federación que también en las colonias más necesitadas también reparten apoyos, al municipio le toca muy poquito margen para ayudar a la gente".