Sobreviven cuarentena ¡con trueque!; paros y desempleo 'pegan' a regios

Ante el paro de actividades, la vida de miles de regiomontanos ha dado un vuelco dramático, pues de la noche a la mañana perdieron el trabajo y ahora hasta tienen que recurrir al "trueque" para sobrevivir.

Elizabeth Hernández Álvarez es ejemplo de ello, pues ha tenido que ofrecer mercancía y bienes personales como "intercambio" para obtener comida y hasta leche para su bebé.

Vecina de la colonia Cañada Blanca, en Guadalupe, Elizabeth se dedica a hacer piñatas y su esposo tiene un negocio de aluminio y vidrio. Debido a la contingencia, sus ventas se cayeron y su esposo tuvo que cerrar el local porque el edificio donde lo tiene se lo ordenó.

Ahora, la falta de recursos para comprar leche y pañales para su bebé –una niña de 9 meses–, ha recurrido a intercambiar mercancía del negocio de su marido, entre estas piezas de vidrio, a cambio del alimento de su hija.

"Mi esposo tiene su negocio de vidrio y aluminio y yo me dedico a la fabricación de piñatas, pero cómo se suspendieron reuniones, fiestas, cumpleaños y todo, pues no ha habido trabajo. Tengo como un mes y dos semanas, me pararon un pedido de 100 piñatas y pues no ha habido fiestas´´, cuenta la mujer.

"Mi esposo tampoco tiene trabajo por eso (el paro de labores por la pandemia) y en el edificio donde trabajaba pararon el trabajo hace como tres semanas", detalló la afectada a El Horizonte.

Hernández Álvarez es una de los 35,000 miembros que son parte del grupo de Facebook "Trueques y Ayuda por Coronavirus Monterrey", al que ingresaron, principalmente, personas que perdieron su empleo en esta contingencia.

"Yo le doy prioridad a la leche y los pañales porque ahorita la bebé usa más leche y pañales; ella no come comida, entonces yo procuro para ella primero. Alguna gente (del grupo) tiene de los que le quedaron de sus bebés y ahí es cuándo hago trueques y ya después la despensa", dijo la madre de familia.

Su primer "trueque" fue por unos vidrios con valor de $350 pesos: el interesado le preguntó la talla de pañales, marca de leche y se las entregó por la cantidad equivalente a la mercancía.

"Los trueques solo son por objetos y no dinero, la persona dice el precio y el otro realiza la compra de la cantidad a la que se ofrece el artículo", señaló la mujer.

El pasado viernes, El Horizonte publicó que, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social, del 13 de marzo al 6 de abril, período dentro de la cuarentena, se perdieron 346,878 empleos en todo el país. La cifra es superior a todas las plazas generadas el año pasado.