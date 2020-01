'Situación de medicamentos ya se normaliza': AMLO

Los problemas por la falta de medicamentos oncológicos para los niños, ya quedará solucionado, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su visita al estado.

Durante el recorrido en Cementos Mexicanos, el mandatario federal aseguró que el problema ya quedará resuelto sin embargo, no dio una fecha en específico, pero afirmó que los padres de familia no deben preocuparse por esta situación ya que el medicamento les será abastecido.

Además, dijo que, el problema se derivó luego de que la empresa que abastece el medicamento los quiso chantajear.

"Les digo a esos padres de familia que no va a faltar, que se tiene medicamento suficiente lo que pasa es que una empresa era la que tenía el negocio de surtir el medicamento para el cáncer quiso chantajearnos no surtiendo, no abasteciendo y pensó que con eso nos iba a poner a temblar y no íbamos a resistir las presiones.

"Entonces ya lo resolvimos, hay abasto y le digo a los padres, madres, niños y niñas con cáncer que nosotros vamos siempre a estar atentos que no les falten medicamentos", afirmó el presidente.

Al cuestionarle si ya se tiene el medicamento, el mandatario federal confirmó que ya se tiene, pero que actualmente persiste una campaña para desinformar de parte de la empresa.

"Ya tenemos medicamentos, lo que hay es una campaña de esta empresa de los que no quieren dejar de robar y de algunos medios de comunicación, no todos", expresó.

El problema por el abasto de medicamento para los menores con cáncer, se ha dado desde el mes de noviembre del año pasado, sin embargo, se fue acrecentando incluso hace unos días padres de familia denunciaron el sobre costo de los medicamentos.

López Obrador, dijo que todos los martes por la mañana informará sobre el plan de gratuidad para la salud que se implementará durante su gobierno.

"Todos los martes en la mañana se va a informar sobre el plan de gratuidad para la salud, garantizar atención medica y medicamentos gratuitos", puntualizó el mandatario federal.