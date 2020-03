Sin miedo a escribir: Plácido Garza presente 'Irreverente' en UANLeer

"Más que vivir del periodismo, vivo para el periodismo", señaló Placido Garza durante su intervención al presentar su libro "Irreverente", dentro de la Feria del Libro Universitario UANLeer en el Aula Magna, arropado por entusiastas de la literatura así como líderes sociales.



Previamente, Ricardo Marcos presidente Contarte NL celebró la labor de la Secretaría de Extensión y Cultura de la máxima casa de estudios y declaró:



"a mis amigos periodistas he dicho que necesitábamos un volumen de los artículos seleccionados, para mí, Plácido Garza tenían que dejar en letra impresa para deleite y gusto de lo que ha pasado nuestro estado, Plácido como pluma fuerte que es le ha dado sus buenos coscorrones al gobierno del estado, pero me une la amistad y el gusto por la cultura, el ejercicio de

Plácido es de total libertad de expresión".



"Todos los días escribo, a mí me alentó Gaby, mi Gaby por qué si ella no existiera en mi vida no habría escrito nunca. Ese miedo afrontado me da valor para seguirlo haciendo eso hay detrás de todo esto", explicó el autor y también columnista de El Horizonte.



Garza confesó que tuvo miedo a toparse con sillas vacías por el coronavirus, pero en su lugar se registró una sala a tope, incluso sin la presencia de grupos detractores que habían amenazado con "reventar" la presentación.



Plácido Garza ha sido nominado a los Premios 2019 "Maria Moors Cabot" de la Universidad de Columbia de NY; "SIP, Sociedad Interamericana de Prensa" y "Nacional de Periodismo".