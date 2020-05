Siguen jaloneos por 'pin parental'; diputados proponen análisis de reforma educativa

Monterrey.- Los diputados del Congreso local postergaron la discusión de la reforma a la Ley de Educación de Nuevo León, ante la división que ha generado el planteamiento al ser considerado por la entrada para establecer en la entidad un "Pin Parental".

Para el día de ayer, se contemplaba discutir un proyecto de dictamen de modificación a la Constitución del estado en los artículos 3 y 34, Fracción 1, con el cual se pretende establecer que los padres tengan derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Esta propuesta, ha sido considerada por algunos diputados, principalmente de Morena, Partido Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y la independiente Claudia Tapia, como un retroceso y encaminada para establecer un control parental sobre los contenidos en la educación de los hijos en las escuelas.

No obstante, legisladores del PAN, PRI, PES y PT, impulsan la enmienda, pero ante la falta de acuerdos, decidieron diferir la discusión para el jueves o viernes de esta semana.

Al respecto el coordinador de Morena, Ramiro González, se pronunció a favor de la reforma educativa como se encuentra a nivel federal, pero en contra del párrafo que busca adherirse.

"Esta decisión es trascendental para Nuevo León, entonces hay grupos de maestros, de la sociedad de padres de familia, grupos vulnerables, organizaciones civiles pendientes del tema... Vamos a favor de la reforma educativa como se promulgó a nivel Federal, lo que queremos quitar es el párrafo que no estamos de acuerdo, y que no viene dentro del decreto Federal, es una homologación y ponerlo está demás", comentó González.

En tanto, Francisco Cienfuegos, coordinador priísta señaló que su bancada procurará que se incluya la educación inicial en el estado, y afirmó que en dichas modificaciones no se habla de un "Pin Parental", sin embargo, se mantienen en análisis de las mismas.

"No tenemos porque estar discutiendo en favor de un renglón en el cual no se esta priorizando la educación inicial, lo que nosotros tenemos presente es priorizar la educación inicial en el articulo 3 de la Constitución. "Nosotros no vemos que en el artículo 3 constitucional se le dé prioridad del ´Pin Parental´, se le da prioridad a la educación inicial en Nuevo León, en eso nosotros estamos de acuerdo a la ley secundaria que es la ley de Educación nosotros no estaremos de acuerdo en que se especifique la terminología del ´Pin Parental´", explicó.