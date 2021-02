Sigue con fallas página para registro de vacunas contra Covid

Monterrey.- A más de un día que fue habilitada la página para registrar a los adultos mayores para que se les pueda aplicar la vacuna contra el Covid, esta sigue con fallas.

Pues al ingresar a la página electrónica mivacuna.salud.gob.mx si da acceso, sin embargo al momento de ingresar el curp y dar clic para continuar con los siguientes pasos, la pagina se congela y solo aparece un letrero con la leyenda "Consultando".

Los usuarios han estado reportando su inconformidad mediante redes sociales, pues aunque se informó que el problema sería solucionado este sigue.

Ante esta situación, el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos mencionó que la página sigue presentando fallas, por lo que dijo que habría que analizar implementar estrategias como en otros países.

"El conocimiento que tengo es que ha fallado la plataforma y siempre lo he comentado que tenemos que implementar estrategias que han ocurrido en los países del primer mundo.

"Me he dado cuenta que algunas dependencias son burocráticas, son muy difíciles de mover, obstaculizan y aquí tenemos que ser facilitadores, y no bloqueadores, tenemos que desarrollar estrategias que establecen los países del primer mundo, empresas, organizaciones que funcionan muy bien, para poder dar buenos resultados, por que cuando metemos la burocracia en la salud, no funciona, se muere el paciente", apuntó el Secretario.