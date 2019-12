Sigue Congreso dividido por Ley de Movilidad

Las opiniones en torno a la Ley de Movilidad que se aprobó en Comisiones Unidas aún siguen diferenciadas, ya que no hay acuerdos en diversos puntos, por lo que los análisis continuaron este martes con el fin de llegar con los menos al pleno del Congreso.

Tanto Morena, Movimiento Ciudadano y las Organizaciones no Gubernamentales tienen dudas al respecto de la misma, contrario al PAN, quien señala se realizó una ley basada en un parlamento abierto tomando en cuenta todas las opiniones.

Entre los puntos importantes a debatir son la Junta de Gobierno, las concesiones a taxis y de aplicaciones, además del tiempo para las concesiones a los transportistas, entre otras.

Por su parte el panista Jesús Nava puntualizó que las más de 100 observaciones van más en cuestión de comas y puntos, no tanto en las formas; asimismo dijo son pocos puntos en que se toca el fondo de la ley.

"Hay posicionamientos de diferentes bancadas de forma, no de fondo, no veo ninguno contundente que pueda mover la estructura de la ley, se está respetando el decálogo que presentamos los diputados, gobierno del estado y diferentes bancadas", indicó el legislador albiazul.

Agregó que hay más puntos de acuerdo que de desacuerdo, en lo general de la ley; sin embargo, la diputada de Movimiento Ciudadano Mariela Saldívar no coincidió en esta situación, ya que dijo las modificaciones a realizar son de fondo en la cuestión de APPs y conformación del Instituto.

Por otro lado, el urbanista Moisés López, quien forma parte del grupo de ONGs que promueven una reforma a la Ley de Movilidad, apuntó que no se respetaron los puntos del parlamento abierto y señaló que hay puntos con muchas áreas de oportunidad en el predictamen.

"El predictamen que se aprobó no incluye las observaciones que hicimos colectivos y ONGs, son muchas cosas como mantener el mismo mecanismo de vinculación con los prestadores que significa no licitaciones públicas, de hecho, el predictamen original plantea una peligrosa confusión entre micromovilidad y medios no motorizados", explicó López.

Además, agregó que el dictamen no cuenta con perspectiva de género, así como trabajo de técnica legislativa que vincule con la Ley de Desarrollo Urbano, entre otras cosas.

Por su parte la diputada Julia Espinosa, presidenta de la Comisión de Transporte, aseveró que en el caso de que no se incluya en el dictamen las observaciones de los demás grupos legislativos, presentará una acción de inconstitucionalidad.

En una reunión realizada este martes antes del análisis de la ley en el pleno, no se tomó en cuenta lo que se aprobó en comisiones el pasado lunes.

"Nos encontramos con la lamentable noticia que circularon el dictamen sin integrar los puntos aprobados, por lo que consideramos es grave y muy seguramente se está violando y viciando el proceso legislativo, lo comunicamos y queremos que haya transparencia y no porque un grupo legislativo que tiene la mayoría vaya a imponer sus intereses en la Ley de Movilidad", mencionó la diputada de Morena Julia Espinosa.