Si tienes tos te tratarán como ´paciente Covid´; ´endurece´ NL medidas de cuarentena

El secretario de Salud del estado, Manuel de la O Cavazos, informó que toda persona que tenga síntomas respiratorios se deberá quedar en su casa, pues si tiene síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, de cuerpo, de cabeza, es muy posible que tenga COVID-19 y si sale va a contagiar a otras personas.

Durante la rueda de prensa de este domingo, en la que se actualizan las cifras del coronavirus, el funcionario estatal señaló que ahora en adelante todo aquel caso sospechoso será manejado como COVID-19 hasta que no se compruebe lo contrario.

"El proyecto Nuevo León que vamos a implementar el día de hoy es todo paciente con sintomatología respiratoria será manejado por COVID-19 por la Asociación Epidemiológica, por lo que aquellos que tienen síntomas leves deberán de permanecer en su casa aislados y los que presenta dificultad respiratoria hay que acudir a una unidad hospitalaria para recibir atención médica o llamarnos al 070, nos llaman y nosotros mandamos una ambulancia por ustedes.

"En base a la Asociación Epidemiológica, todo paciente que tenga síntomas respiratorios debe descartarse COVID-19 hasta no demostrar lo contrario, ¿Por qué? Porque prácticamente este virus está circulando en todo el mundo, en nuestro estado está circulando, que recomiendo a toda la población de Nuevo León, si tiene síntomas respiratorios, que se aísle, que se quede en su casa, preferente aislado, mientras no sea revisado por el personal médico y el médico le diga, sabes qué pues no tienes COVID", comentó de la O Cavazos.

De igual forma señaló que se seguirán realizando las llamadas telefónicas para confirmar el estado de salud de las personas.

"Hemos hecho más de 51,000 llamadas y hemos tenido muy buena respuesta, de los cuales hemos detectado a 90 personas con síntomas respiratorios, hemos enviado la ambulancia a dos pacientes que han sido trasladados a sus hospitales de referencia", indicó el secretario de salud.

Por otra parte, en cuanto a los ventiladores el gobierno de Nuevo León informó que adquirió 200 ventiladores, por lo que en total ya se cuenta con 650, cantidad que se podrían incrementar; sin embargo de la O Cavazos señaló que aunque hay que estar preparados porque algunos pacientes necesitarán entubación espera no utilizarlos.