Sí habrá cuota de recuperación por Insabi, en tercer nivel: Manuel de la O

Los padecimientos que no estén adheridos a gastos catastróficos, tendrán una cuota de recuperación a partir de un estudio de socio económico que se realizará a cada paciente, informó el Secretario de Salud del Estado

Contrario a lo que se había manejado en torno a la completa gratuidad del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), este lunes. el Secretario de Salud del Estado aclaró que si habrá algún cobro basado en un estudio socio económico que se realizará a los pacientes, esto solo en los casos que no se encuentren dentro del catalogo de gastos catastróficos.

Dentro de este nivel se encuentran tratamientos de cáncer, cirugía de corazón y cerebros, precisó el funcionario, no obstante remarcó que si no están en posibilidad de entregar alguna cuota, no se les pedirá un pago.

"Se modificó la Ley General de Salud donde menciona que debe de existir gratuidad en el primero y segundo nivel de atención; del tercer nivel de atención que son aquellos padecimientos que no estén adheridos a gastos catastróficos, ellos tendrán una cuota de recuperación a partir de un estudio de socio económico que se hace a cada paciente; si hay pacientes que no puede dar una aportación por la atención, no se le cobrará", aseguró.

La información la obtuvo tras una visita que realizó a la Ciudad de México para aclarar todos los detalles con el titular del Insabi, Juan Antonio Ferrer, en donde se determinó que en próximos días, Nuevo León firmará el convenio de adhesión con la federación.

Dentro del programa de gastos catastróficos, actualmente se encuentra un registro de 66 enfermedades pero se planea que en un plazo de dos años, se vaya dando una ampliación para incluir 99 padecimientos, y con ello la población sea beneficiada.

El funcionario señaló que para el estado se destinarán un total de $70 millones de pesos, que es equivalente al 6% de ingresos que se contaban para el Seguro Popular, y que ahora le pertenecen a este programa.

Así mismo, De la O indicó que el 50% de este presupuesto se invertirá para la contratación de entre 300 a 400 médicos, pues actualmente se tienen datos que diariamente en los centros de salud se atienden alrededor de 33 mil pacientes de manera diaria, los cuales forman parte del 1 millón 196 mil personas que no tienen algún seguro social.

De igual forma, expuso que se recibirán $48.5 millones del programa U013, lo que antes era conocido como Prospera, fondo que servirá para remodelar los centros de salud rurales.