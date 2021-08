'Si aplanamos contagios, en quince días podríamos abrir': Bronco

Los siguientes días serán fundamentales para definir si se retiran las restricciones o se reducen aforos a las actividades vigentes, así lo indicó el Gobernador del Estado, Jaime Rodríguez Calderón.

Incluso el mandatario, anticipó que si se logran bajar los contagios en dos semanas, existe la posibilidad que los sectores que se encuentran suspendidos vuelvan a operar.

"Los próximos quince días, esos quince días son fundamentales, si en quince días aplanamos volvemos otra vez a las actividades que en cierta manera están siendo restringidas y ahí nos la llevamos para poder tener la posibilidad de un regreso presencial de manera escalonada e híbrida", afirmó.

En entrevista para Info7, Rodríguez precisó que en estos días se está analizando los cómos sí, debido a que la pandemia es distinta por la presencia de la cepa Delta, que tiene al estado en una posición complicada.

"No estamos pensando en que sigue de cerrar, estamos pensando en que sí podemos ser responsables todos, y a lo mejor no hay necesidad de cerrar nada, y a lo mejor de no bajar ningún aforo, si todos somos responsables"

"Los conciertos si los hacemos de una manera diferente se pueden hacer es lo que estamos valorando y validando", concretó.