Sesionará Congreso dos veces por semana

Monterrey.- Con el objetivo de acabar con el rezago de iniciativas en el Congreso del Estado, los legisladores llegaron al acuerdo de sesionar martes y jueves en el Pleno del recinto, a partir de la siguiente semana.

Fue Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada panista, y presidente de la Comisión de Coordinación Régimen Interno (Cocri) dijo que a raíz del acuerdo que se dio con los legisladores, determinaron sesionar en esos días.

"El objetivo es sesionar dos veces por semana martes y jueves para poder sanitizar un día previo a la sesión el recinto vamos a sanitizar los lunes sesionamos los martes sanitizamos el miércoles sesionamos el jueves, dos veces por semana y creemos que con esto podemos avanzar si recortamos el tema de evitar asuntos generales que tradicionalmente llevábamos una hora o hasta dos horas en una sesión ordinaria con asuntos generales", comentó.

Esta medida dijo el legislador, aplicará todo el mes de mayo hasta que se avancen con los asuntos, reitero que durante estas dos semanas se han sacado adelante 138 dictámenes.

"Estas dos semanas a diferencia de lo que muchos piensan que no hemos trabajado, han sido las dos más productivas del congreso sacamos 138 dictámenes en dos semanas y faltan algunas comisiones que no han sesionado porque si no se iban a saturar los mismos días, son sesiones que llegan a ser hasta de cuatro horas", explicó.

El panista dijo que lo anterior se dio mediante un acuerdo entre legisladores, sin embargo, se harán modificaciones para tener un protocolo futuro ante alguna contingencia.