Será obligatorio uso de cubrebocas en tiendas

El gobierno de Nuevo León continúa con la implementación de acciones restrictivas bajo el argumento de evitar la propagación del coronavirus entre la comunidad.

Durante la rueda de prensa de este domingo, el titular de la Secretaría de Salud, Manuel de la O Cavazos informó que ahora el uso de cubrebocas será obligatorio en los supermercados y quien no lo porte se le prohibirá la entrada.

Esta acción es similar a la de obligatoriedad del cubrebocas en el transporte público, dictada la semana pasada y que comenzó a ser obligatorio a partir de este fin de semana.

"Voy a hablar con la subsecretaría de regulación y fomento sanitario para que prohíba la entrada a todos los clientes a los supermercados que no tengan cubre bocas.

"Entonces todas las personas que quieran acudir al supermercado, así como en los medios de transporte tienen que utilizar el cubrebocas, vamos a reforzar las medidas para que nos ayuden a sanitizar los carritos o las canastillas donde llevan ahí su mandado, aquel supermercado que no lo haga lo vamos a clausurar, tengo la autoridad como secretario de salud para mandar cerrar a esos establecimientos que no cumplan con la normativa federal", indicó el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos.

Insistió en que el cubre boca deberá ser tela, dado que los cubre bocas quirúrgicos o los N95 solo están permitidos en el personal médico y es necesario que no se agoten porque después se van a encarecer.

Asimismo el secretario de salud invitó a los ciudadanos a mantener sana distancia dentro de los establecimientos, así como a desinfectar las manos al entrar y salir del supermercado, usar gel antibacterial, entre otras medidas.

"Acude a comprar con una lista y trata de no estar tocando los productos que no vas a comprar para que sea más ágil tu estancia en el supermercado, acude a comprar solo, he observado que a veces las personas van con todos los miembros de la familia o sus hijos, eso no es correcto.

"Al llegar a tu casa tira las bolsas de plástico que hay muchos establecimientos que ya no proporcionan bolsas de plástico y si es alguna bolsa que la puedes lavar llegas a tu casa la lavas, lava tus manos, desinfecta la superficies de tus productos, hay alguien que puede ir a comprar leche y va y toca la leche porque esa no le gusto y traía partículas de virus en sus manos y llega otra persona y lo toca y ya se infectó, es importante lavarnos las manos", puntualizó de la O Cavazos.

Se registran 13 casos más de coronavirus

Durante la rueda de prensa de actualización de COVID-19, la Secretaría de Salud informó que se confirmaron 13 nuevos casos de coronavirus en el estado por lo que la suma pasó de 171 a 184 reportados por el Gobierno Federal.

A estas cifras se le añaden 67 de los hospitales privados y 20 de los laboratorios privados, lo que pasa a un total de 271 casos confirmados en la entidad, cifra con la que Nuevo León se coloca en el octavo lugar a nivel nacional.

Del total de los casos, se han recuperado 153, y 43 pacientes están hospitalizados, de los cuales 10 son confirmados y 33 está como sospechosos.