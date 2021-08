Señala Salud que no están permitidos vendedores y cantantes en transporte público

El Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, aseguró que debido a la pandemia de Covid-19 está prohibido que vendedores y cantantes se suban a los camiones.

"No está permitido subir a nadie que vaya a cantar o vender algún producto a los autobuses", indicó De la O Cavazos.

Agregó que hasta el momento no ha visto que esto ocurra en los camiones, pues aseguró que él se sube a los camiones y se ha dado cuenta que es un lugar seguro.

Sin embargo, hizo un llamado al director del Instituto de Movilidad, Noé Chávez para que vigile este tipo de situaciones y si es que se realizan sancionarlas.

"Si lo están haciendo aquí pido el apoyo del Director de Movilidad para que sancione a choferes que suban personas que vayan cantando.

"Yo me subo cotidianamente a los camiones para vigilar como va la gente, todos llevan cubrebocas, ninguno va hablando, no he observado gente que suba a vender o a cantar, estaré al pendiente de eso", agregó.