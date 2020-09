Tiene AMLO dos años difíciles: Enfrenta peor crisis, pero suma súper capturas

Monterrey.- El presidente Andrés Manuel López Obrador llega hoy a su Segundo Informe de Gobierno en medio de la peor crisis económica del siglo y con la peor caída del PIB de los últimos 30 años.

Pero, en medio de todo este golpe económico, derivado del paro para ´´frenar´´ al Covid, se prevé que hoy en su informe resalte el combate a la corrupción y las espectaculares detenciones del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, entre otros exfuncionarios de primer nivel.

Y es que, por primera vez en la historia, el nombre de tres expresidentes ha sido mencionado dentro de una investigación abierta por la Fiscalía General debido a un caso de corrupción, derivado de la denuncia del propio Lozoya.

Este factor ha permitido que la aprobación del mandatario aún se mantenga por arriba de la mitad, con un 54% de la población a favor de su gestión, según Consulta Mitofsky.

En el tema del Covid-19, si bien el país roza ya los 600,000 casos confirmados del virus, el sistema de salud no ha sufrido un colapso y, en contraste, sólo el 6.5% de los pacientes aún son considerados ´´activos´´; es decir, que padecen el virus.

En contraste, el paro económico decretado para frenar el avance del coronavirus ha provocado una caída de casi 19% en el PIB al segundo trimestre del año.

Además, el sector formal ha perdido más de 1.1 millones de empleos desde que se decretó la política de encierro, siendo abril el mes más afectado, pues se perdieron más de medio millón de plazas.

En su mensaje, programado para hoy a las 09:00 horas en Palacio Nacional, se espera que el mandatario resalte las detenciones que se han logrado gracias a su política de combate a la corrupción.

Dentro de los indicadores económicos favorables está la inflación, que se ha mantenido en rangos menores al 4 por ciento.

La entrega de apoyos sociales también ha marcado estos dos años del gobierno de la ´´Cuarta Transformación´´.

Según datos oficiales, en dicho lapso 8 millones de adultos mayores recibieron pensión, se entregaron 10. 5 millones de becas a estudiantes, 356,000 créditos en Tandas para el Bienestar y se entregaron $4,000 millones de pesos para el mantenimiento de 23,000 escuelas.

A su vez, se pudo reactivar el ciclo escolar gracias a un convenio de transmisión de clases con las cadenas de TV abierta del país.

Espera IP se fije rumbo hacia reactivación

La Concanaco Servytur dijo esperar que en el Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se den a conocer las estrategias con "la hoja de ruta" para la recuperación económica y social del país, con acciones, programas y obras a impulsar para lo que resta de 2020.

Esto aunado a la creación de un gran acuerdo nacional de unidad que incluya a los sectores productivos, los gobiernos de los tres niveles, la sociedad civil y la comunidad académica del país.

El presidente de dicho organismo, José Manuel López Campos, señaló que el segundo año de gobierno de López Obrador transcurrió en circunstancias muy complejas, particularmente la pandemia de Covid y el paro económico.

Por ello, el dirigente empresarial consideró oportuno conocer las propuestas del Ejecutivo federal para la recuperación.

Por su parte, la Coparmex Nuevo León opinó que en el marco del informe de gobierno hay que hacer un llamado al presidente para que "reconociendo esta realidad" se actúe en consecuencia.

´´Sólo al aceptar la realidad se podrán tomar medidas pertinentes´´, afirmó su dirigente, Oscar Martínez Treviño.

"Si en el informe (AMLO) trata de pintar que todo está bien no es de utilidad, no (ayuda) al país, el que no reconozcamos la realidad", aseveró.

Difieren por el trabajo de AMLO; unos alaban, otros critican

Hoy martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, presentará su Segundo Informe de Gobierno entre críticas de la oposición y el reconocimiento de legisladores que lo apoyan.

Diputados federales y líderes sociales consideran que AMLO enfrenta tiempos de alto grado de complejidad debido a la pandemia del Covid-19.

Mientras que legisladores de Morena y de la coalición "Juntos Haremos Historia" ven con ´buenos ojos´ el desempeño del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a la pandemia, otros consideran que ha sido su mayor desacierto en este segundo año de gestión.

Tatiana Clouthier, diputada federal de Morena, dijo que el presidente tuvo pericia para sobrellevar las vicisitudes que creó la crisis sanitaria a nivel mundial.

"El segundo año es donde se parte de alguna manera con retos muy interesantes, porque la primera mitad de ese segundo año está enfrentado con la pandemia, entonces, creo que los retos han tenido que salirse del planteamiento inicial y creo que se ha manejado con mucha pericia y con mucha inteligencia.

Ernesto Vargas Contreras, diputado federal del PES, resaltó que entre los aciertos se puede destacar el subir a rango constitucional los apoyos sociales, puesto que en tiempos de elecciones esto era aprovechado por quienes gobiernan a los ciudadanos.

Por su parte, diputados federales del PRI y PAN califican como un ´´error" las acciones que el Ejecutivo federal emprendió ante la crisis de salud por el Covid-19, así como el descuido en seguridad y en materia económica.

Pedro Pablo Treviño del PRI, manifestó que el mandatario atendió cosas menos importantes que utilizó como ´´cortinas de humo"; no obstante, aún le queda tiempo para reencauzar sus políticas.

"Está alcanzado el gobierno por los índices de inseguridad, los índices de falta de resultados en materia económica, los índices de inversión y de salud", expuso.

Por su parte, Hernán Salinas, del PAN, subrayó que este año debe ser para olvidarse por todos los mexicanos, pues la crisis económica que azota al país no tiene que ver con la pandemia sino que es un tema que se arrastra desde el año pasado.

"Los números son fríos, ahí no caben la interpretación, ni las apreciaciones subjetivas. A fines de 2019, que es el primer año de ejercicio del presidente Andrés Manuel, la economía ya presentaba una caída importante, inclusive dentro del primer trimestre de 2020 previo al Covid-19", abundó.

´Segundo año no ha sido nada fácil´: ONG's dividen sus opiniones con respecto a AMLO

Luis Gerardo Treviño, presidente del colectivo Fortaleza Ciudadana, subrayó que en el contexto de la pandemia, el presidente ha dado malos ejemplos y que serán los números los que definan si se hizo o no un buen liderazgo.

"Desde la óptica del señor Presidente, él cree que ha tenido sus aciertos, lo interesante será ver qué dicen los números fríos, las realidades de lo que se puede medir", expresó.

Agregó que en esta época de crisis, el mandatario apostó más a su proyecto político.

Por su parte, Liliana Flores, del Colectivo Nosotros, calificó que en general, en este segundo año el gobierno federal ha tenido un buen desempeño, al actuar de manera distinta a como se hacía anteriormente.

"En materia de inseguridad, el enfoque de este gobierno es abatir las causas y las causas son la desigualdad, la pobreza y la corrupción, entonces este resultado no lo vamos a ver más que a través del tiempo. Entonces, no ha sido fácil este segundo año de gobierno", concretó.