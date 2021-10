Agarra 'segundo aire' turismo de vacunas, pero ¡por los niños!

Y si bien a inicios del 2021 creció la fiebre por ir a los Estados Unidos a vacunarse contra el Covid-19, el fenómeno ahora se repite pero por llevar no a los adultos sino a los niños a dicho fin.

Esto debido a que en México sólo se vacuna a quienes tienen más de 18 años de edad y allá, “en cualquier lugar”, ya se aplica la dosis de Pfizer a partir de los 11 años.

Reflejo de esta fiebre es el disparo de viajes aéreos de regios, pues según datos de OMA, de enero a agosto del 2020 al mismo periodo del 2021 los viajes a EUA pasaron de 337,507 a 813,310 que es un incremento de 141 por ciento.

Además estos 813,310 son casi el 90% de los 939,578 del 2019 que es un año previo a la pandemia. Otro dato más es que diariamente, tan sólo de las aerolíneas mexicanas cada día salen casi 50 vuelos diarios a ciudades de Texas, 28 de Viva Aerobús y 15 de Aeroméxico.

Aunado a esto, en la metrópoli regia ya hay agencias de viajes que ofrecen “tours de vacunas” a ciudades texanas por un costo cercano a los $800 dólares por persona que son alrededor de $16,000 pesos.

Padres de familia, como algunos entrevistados por El Horizonte, revelan que han gastado hasta $70,000 pesos en vuelo redondo para llevar, en uno de los casos, a vacunar a dos hijos.

“El ponerle las dos vacunas estás hablando de $70 mil pesos, no es una cantidad accesible, no es una cantidad que todo mundo tenga acceso, realmente sí afecta el bolsillo de todos, cuando realmente se puede hacer aquí, pero aquí no lo hacen”, dijo la sampetrina Grizelda Rodríguez.