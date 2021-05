¿Secuestro o rehabilitación? Hombre denuncia ser retenido por clínica contra su voluntad

Juan Campuzano, de 52 años, regiomontano que hoy reside en Forth Worth, Texas, fue "secuestrado" cuando estaba de visita en la urbe regia por el centro de adicciones Desarrollo Integral en Movimiento A.C (DIMAC), ubicado en Privada Los Perales 110, Fraccionamiento Las Huertas en la zona de Los Cavazos en el municipio de Santiago.

En una entrevista con El Horizonte Juan relató que el 9 de enero pasado estaba de visita en casa de una hermana, en el sector Valle Verde, de Monterrey, cuando llegó un grupo de hombres vestidos al estilo de policías -pero que no eran policías- que se lo llevaron a la fuerza en un carro particular.

Al llegar a DIMAC le dijeron que su familia les había pagado para "rehabilitarlo", porque creían que era ludópata, ya que les platicó que iba a poner un club de póker en McAllen.

"Mi cuadro, por lo que supuestamente ellos me encerraron en ese lugar fue por ludópata, que no lo soy, sí me gusta el juego, pero no llegó a tanto.