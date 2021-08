Se vacunan más de 27 mil personas el primer día en Apodaca

Este miércoles inicio la vacunación Anti Covid 19 en el municipio de Apodaca , 6 módulos fueron instalados estratégicamente para tener una buena y mejor asistencia.

27 mil 500 vacunas fueron aplicadas para los jóvenes de 30 y 39 en su primera dosis así como para los rezagados y mujeres embarazadas que no hallan recibido el biológico.

Este jueves la cita fue a la misma hora ,se inicio un poco antes de las 8 de la mañana y la atención fue rápida.

Algunos tenían temor pero aún así decidieron aplicársela.

"Pues tenía un poco de miedo porque no tenía mucha información pero pues ya me la pusieron ahora a esperar que no haya ninguna reacción ", señaló una de las asistentes.

Algunos jóvenes aseguraron que ya era necesario para este grupo etario ya que en sus trabajos corrían riesgos.

"Que bueno que ya llegó la vacuna ,ya nos tocaba y pues ahora a trabajar a gusto porque de repente en el trabajo había algunos contagios ,aún así hay que cuidarnos ",dijo un joven obrero.

Este viernes será el último día para la inoculación en el municipio de Apodaca ,por si Usted es habitante de esta ciudad no dude en aplicársela.