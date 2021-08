Desde el planeta Mandalore a San Pedro: Acude 'El Mandaloriano' a vacunarse

Tal y como se esperaba, los "millenials" están haciendo la diferencia en la vacunación contra el Covid-19.

Y es que en el municipio de San Pedro, en donde se lleva a cabo la inoculación de las personas de 30 a 39 años de edad, un ciudadano acudió disfrazado de "El Mandaloriano".

El sampetrino se presentó con un caso del personaje Boba Fett del planeta Mandalore de la saga de Star Wars, por lo que llamó la atención de los presentes.

En su cuenta de twitter, Miguel Treviño, alcalde del municipio a tono de broma publicó: "No importa si eres originario de otra ciudad, de otro país, o hasta del planeta Mandalore".

"Si vives en SPGG y tienes un documento oficial que lo prueba ¡puedes vacunarte! This is the way", se lee en su tweet.