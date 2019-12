Se tiene que castigar la corrupción; emiten postura ante posible destitución del ´Bronco´

Ante la posibilidad de que el Congreso local emita mañana una sanción en contra de Jaime Rodríguez Calderón, gobernador del estado y Manuel González, secretario General de gobierno, genera mucha expectativa ante la gravedad del asunto.

Por lo que diferentes actores políticos coinciden en que se deben castigar los delitos cometidos por un funcionario.

Pedro Pablo Treviño, dirigente del PRI en Nuevo León, expresó que el Congreso debe emitir la sanción correspondiente para no dejar pasar un acto de esta magnitud, asimismo dijo que debe haber justicia ante actos de corrupción y lavado de dinero.

"La obligación del Congreso es la de atender y generar esta sanción que puede llegar hasta la destitución entonces esperaremos a ver qué deciden las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso de Nuevo León

"Creo que está sancionado por parte del Tribunal y alcanza hasta la inhabilitación y retirarlo del cargo, posiblemente también he escuchado que la Fiscalía General de la República tiene una denuncia sobre el mismo tema en particular, el de las firmas y los recursos que se utilizaron en esa campaña, entonces creo que esto no acabaría aquí", expresó Treviño Villarreal.

Por otro lado, Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, señaló que confiará en la decisión que tome el Congreso del estado ante tal situación.

"Eso se lo dejo en manos del Congreso, ellos tendrán que decidir de acuerdo a las disposiciones legales correspondientes que se haga lo que en derecho corresponda... yo creo que todo Nuevo León y México, está atento a esa situación pero es una decisión del Congreso", puntualizó.

La Comisión Anticorrupción sesionará mañana lunes y se presume que se votará el dictamen que señala una destitución e inhabilitación para ambos funcionarios por seis años, anteriormente se había filtrado un proyecto que señalaba la destitución e inhabilitación por tres años, el cual refieren se modificó para elevar la sanción.