Se solidarizan regios: Juntan 50 toneladas de víveres para afectados por incendio en sierra de Santiago

Así como se propagó rápidamente el incendio en la sierra de Santiago, también la ayuda de regios llegó a quienes sufrieron la necesidad de abandonar su hogar.

En pocas horas, se logró recolectar al menos 50 toneladas de víveres, que por lo pronto satisfacen una demanda inmediata: la de atender a los damnificados y apoyar a los rescatistas.

Sin embargo, enviar víveres e insumos es sólo una parte de la ayuda que se requiere tras el embate de este trágico siniestro.

Según expertos y lugareños, son tres grandes ayudas las que se ocupan: la del apoyo inmediato a los afectados, pero además, la de salvar el bosque incendiado, y otra más, la de reconstruir las comunidades destruidas.

Así, esa misma solidaridad que ya manifestaron los nuevoleoneses ahora será necesaria para las otras dos grandes tareas, que requerirán de colectas específicas en los próximos días.

Por lo pronto, ante la tragedia y el llamado de auxilio, el DIF de Santiago recolectó, en 24 horas, 30 toneladas de agua, 1,500 latas verdura, tarimas de galletas y pacas de papel sanitario que dan un total de 50 toneladas de víveres.

La primera ayuda, la de los víveres, lleva un avance de hasta 80%, pues lo que se ha recibido ya fue de mucha utilidad para la mayoría de los involucrados.

Pero, lo que ahora sigue es realizar tareas de conservación del suelo que garantice el renacimiento de la vegetación para lo cual también será necesaria el apoyo de la comunidad.

Una de esas tareas en zonas donde el incendio ya fue sofocado es realizar zanjas, barreras naturales -con la madera de los mismos árboles quemados- o terrazas que le reduzcan la velocidad a los escurrimientos de futuras lluvias para que no se dañe más el suelo y las rocas no queden "pelonas", pues de lo contrario sería imposible el renacimiento de zacate y, por ende, de árboles.

"Lo más importante en estos momentos es conservar suelos, el suelo es lo prioritario, porque si llega la lluvia y el viento, y se llega a perder la capa orgánica de suelo, ya no hay vegetación.

"Lo primero que vamos a hacer, ya tan pronto termine el incendio, es una caracterización del incendio, ¿esto qué quiere decir? Que se zonifica para ver donde sí afectó el incendio de copa, donde se va a requerir conservación de suelo con zanjas, bordo y barreras vivas, es una conservación de suelo, y también donde se va a requerir reforestación", dijo delegado de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Edgardo Sadot Ortiz.

El integrante del Consejo Estatal de Flora y Fauna, Alfonso Martínez Muñoz, señaló que dichas barreras incluso ya pueden irse elaborando."Es para que pueda volver a crecer vegetación porque si el suelo, recordemos que la única forma en que una especie vegetal crezca es que debe haber suelo orgánico disponible, al momento que ya no hay suelo no puede crecer nada, entonces tiene que formarse suelo y empezar a crecer para que no quede la roca pelona", afirmó Martínez.

El Horizonte y Azteca Noreste se suman a ayudar

Para contribuir a reunir apoyos que alivien la dura situación que viven cientos de damnificados en la zona de la sierra de Santiago, los medios de comunicación de Grupo Avalanz, que son Azteca Noreste y El Horizonte, se han convertido también en centros de acopio donde se puede dejar ayuda para todas estas personas que en este momento realmente lo necesitan.

¿Dónde dejar los donativos?

Calle Villaldama #2325, colonia Topo Chico, Monterrey