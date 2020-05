Se sienten inseguros en Valle de San Ángel por constantes robos

SAN PEDRO.- En San Pedro, los vecinos de la colonia Valle de San Ángel se sienten cada vez más vulnerables a la delincuencia, ya que señalan que en menos de una semana y media se han registrado al menos tres robos, lo que los mantiene preocupados.

La presidenta de la junta de vecinos de esa colonia, Patricia Pérez, comentó que primeramente el pasado jueves se robaron tres botes de basura de la calle, posteriormente los ladrones se llevaron la maquinaria para cortar el césped de los parques y ahora ingresaron a un domicilio particular.

"Nos sentimos muy vulnerables ante esta situación que ya es muy repetitiva porque no estamos diciendo que es algo que sucede cada seis meses, en una semana tres robos, pero lo más grave es que uno de ellos fue en la vía pública, ya cuando se roban en la vía pública estamos hablando de situaciones sumamente delicadas", mencionó.

Pérez, comentó que este aumento de robos va comenzando por lo que señaló es necesario se atienda esta problemática cuanto antes en la colonia.

"Nosotros recién hemos pardo antenas porque ahorita se están llevando cosas que no tiene mucho valor, pero siento que están advirtiendo si no hacemos nada pues entonces va por cosas más grandes, como que están ensayando... Están viendo cómo reacciona la autoridad, tenemos ahorita mucha preocupación por esos hechos y también por la actitud a veces de una autoridad que es fría e indiferente y a mí me duele en el alma es actitud me duele mucho porque nosotros hemos colaborado incondicionalmente con la autoridad siempre", expresó la vecina.