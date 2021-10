Se rapa el cabello Mariana Rodríguez junto a niño con cáncer

Esto lo comunicó a través de su cuenta de Instagram, en la que también relató la historia de cómo conoció a este niño antes de entrar a Capullos, y del que comenta se enamoró por su gran actitud.

Sin embargo, en las últimas semanas ha decaído de ánimos debido a que le han tenido que aumentar el tratamiento de quimioterapias lo cual ha hecho que se le vuelva a caer el pelo, además la ha pasado mal porque tiene una sonda en el estómago que le tuvieron que retirar debido a una dermatitis.

"El día de hoy me voy a rapar con él, no quiero que se sienta, eh, me dan ganas de llorar. No quiero que se sienta solo en este proceso, quiero acompañarlo. Hemos hecho un bond muy bonito, entonces pues hoy me rapo con este niño, a las 11".