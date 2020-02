Se niega Estado a revivir programa para 'niños genio'; escuelas serán 'incluyentes', dicen

La titular de la Secretaría de Educación indicó que ahora al CARA están entrando alumnos con coeficiente intelectual menos algo, por lo que no se necesita ya el programa

La Secretaría de Educación confirmó que no está dispuesta a mantener el programa exclusivo para impulsar "mentes brillantes" en Nuevo León.

El pasado martes ante diputados, la titular María de los Ángeles Errisúriz había dicho que ahora al CARA están entrando estudiantes con coeficiente intelectual menos alto, por lo que el programa ya no se necesita.

´´Sí tuvimos algunos ajustes de cambio de maestros porque de acuerdo al perfil de los alumnos así se ameritaba y no habrá marcha atrás", mencionó. Dichos cambios fueron confirmados ayer a El Horizonte por el titular de la dirección de Educación Especial, Carlos Fernández Salazar.

Señaló que las clases de idiomas, que anteriormente impartían maestros universitarios, ahora las imparten ´´normalistas especializados´´. El funcionario defendió los ajustes y afirmó que esto no impacta en el nivel educativo.

"Tenemos lo que siempre ha tenido el Centro de Alto Rendimiento Académico, materias adicionales que enriquecen la formación de los alumnos; no ha habido cambios", sentenció.

Los inconformes son un grupo de padres de familia del plantel San Nicolás, quienes aseguran que las autoridades estatales retiraron los apoyos para participar en competencias de matemáticas, química, física, talento artístico e informática, en donde destacaban entre los primeros lugares.

Sin embargo, el funcionario estatal aseguró que cuentan con el apoyo de un buen sector de los padres de familia de otros estudiantes.

Los papás insisten: piden no retirar plan para talentos

Padres de familia y alumnos del Centro de Alto Rendimiento Académico (CARA) exigieron que la Secretaría de Educación no desaparezca ese proyecto el cual se sustenta en el Plan de Currícula Avanzada (PCA) implementado para los niños de alto coeficiente intelectual.

En entrevista afirmaron que de ser necesario irán con el Secretario de Educación, Esteba Moctezuma, para exponer su inconformidad.

Javier Arreola, padre de familia, aseguró que se siente afectado por esta decisión que tomó la Secretaria de Educación de Nuevo León de cambiar los contenidos con la finalidad de que ahora el CARA sea una escuela "regular".

"Directamente el inspector nos dijo que ya no existe el Programa CARA en primaria por lo que pido a la autoridad que no nos quite esto", señaló.

Fátima Ramirez, madre de una niña de primer año, aseguró que esto les ha causado una agresividad a algunos niños al cambiar el programa de Avanzado a Básico.

"La energía que traen algunos la canalizan con agresividad en algunos casos que se llegan a notar en algunos niños no en todos", expresó.

Los padres de familia aseguraron que no bajarán la guardia y que si es necesario acudirían hasta la Secretaria de Educación Pública para solicitar la intervención en este caso.