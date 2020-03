Se mantienen de pie joyas arquitectónicas

La modernidad las avasalla, casi a diario las derrumban para construir edificios modernos, pero aún así, en el centro de Monterrey y colonias aledañas, sobreviven hasta 300 majestuosas casonas que fueron construidas entre las décadas de los 30´s y 60´s.

"Son joyas arquitectónicas que a mi como arquitecto me encantaría que se preservaran aunque sé que legalmente no es fácil", indicó el integrante del Colegio de Arquitectos y ex presidente de la Sociedad de Urbanismo de Nuevo León, Juan Ignacio Barragán.

Son cuatro estilos registrados en el catálogo "Arquitectos del Noreste": el colonial californiano, que son techos altos, de dos aguas y teja; el norestense, que son de un piso, adobe y fachada sencilla; el historicista que son góticos, clásicos, entre otros y el residencial norteamericano.

Este último es el más glamuroso y en Monterrey floreció a raíz de la película clásica de 1939 "Lo que el Viento se Llevó".

"Se construían viviendas inspiradas en películas, una de ellas la película ´Lo que el Viento se Llevó´, sus construcciones tienen muchos detalles que se asemejen a las películas en los pórticos, las escaleras, en las distribuciones.

"Lo más característico eran los pórticos con unas columnas alargadas de aproximadamente dos pisos", dijo el experto.

Este tipo de casas proliferaron en los 40´s gracias a que el arquitecto empírico Guillermo González Mendoza lo difundió.

El ahora Consulado de Noruega, ubicado en Padre Mier y Santos Degollado y la casa de Lorenzo Zambrano, de Hidalgo y 20 de Noviembre son ejemplo de ello.

"Es importante conservar ese pasado, el problema es que no existen instrumentos jurídicos para hacerlo porque la Ley de Conservación del Patrimonio solamente te exige conservar inmuebles que sean anteriores a 1900 y todas estas construcciones son de 1900, veinte, treinta, cuarenta", afirmó.

Por esto último fácilmente son eliminadas del paisaje arquitectónico de Monterrey.