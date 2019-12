Se mantiene negativa al aumento de tarifa en el transporte

El aumento a las tarifas del transporte que fue pospuesto a una nueva sesión el día 19 de diciembre, no es bien vista por autoridades ya que señalan se mantendrán firmes en su postura al NO para no afectar a los ciudadanos y que se de un solución verdadera al problema.

El alcalde de Monterrey Adrián de la Garza, comentó que seguirá en su postura ya que no ven justificación alguna para ello.

"En las condiciones que esta actualmente planteado el tema el municipio no da su voto a favor, una vez que haya una propuesta donde sea en el sentido de mejorar sustancialmente el transporte público suficiente porque faltan rutas, eficiente y de calidad, se podría pensar en una justificación pero actualmente como están las condiciones, el caso de Monterrey no estamos de acuerdo en ese sentido.

"Ayer sacaron otra propuesta que no estaba consensuada con el consejo en esa propuesta nos abstuvimos porque no tenemos información , no queremos decir que es mala pero tampoco no tenemos información para determinarla", dijo el edil.

Mientras que el diputado federal y dirigente del PRI en el estado, Pedro Pablo Treviño, dijo seguirán en su postura de mantenerse negados a un aumento hasta no ver soluciones reales al problema de movilidad que se tiene en la entidad.

"Nosotros seguiremos defendiendo a los usuarios del transporte público como lo hemos hecho, como hemos tenido el liderazgo desde el inicio, vemos como el gobierno del Estado una vez más no encuentra la solución a un problema que no ha querido ver ni resolver y donde afecta todos los días a los ciudadanos del transporte público.

"Insistimos se requiere un enfoque integral en el tema de movilidad que incluye el transporte público, que se tenga una estrategia global para que el metro, transmetro, transporte público, taxis y construcción de nuevas vialidades vaya enfocado en una misma estrategia y entonces si se pueda ver un aumento en alguno de estos", mencionó el dirigente.

En tanto, el líder de la CTM, Ismael Flores, señaló que fue bueno que se pospusiera la sesión con el fin de no afectar a los trabajadores, pero no quiso ahondar mucho en el tema y dijo esperará una resolución al respecto.

"Que bueno que se pospuso para que los trabajadores no se les afecte... no tenemos idea de lo que quieren, han saldo sumas exorbitantes y luego menos y luego todo, y ahora quiere el gobierno subsidiar pues que haga algo.

"Espero no sea un regalo desagradable para los trabajadores, para ellos lo mejor es que no aumenten es la verdad ", explicó el líder cetemista.

El Consejo Estatal de Transporte y Vialidad (CETyV), dejó en suspenso el ajuste tarifario del transporte luego de una sesión de dos horas y media, ya que sus integrantes del órgano no llegaron a acuerdos por lo que se espera sea el día 19 cuando se vote la propuesta de un 16.7% de aumento a las tarifas del transporte.