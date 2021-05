¡Se les va otro! Entregan bebé equivocado en Hospital Materno Infantil

Guadalupe, Nuevo León.- Una bebé recién nacida fue entregada por error a otra familia en el Hospital Materno Infantil en el municipio de Guadalupe.

La menor nació el pasado 5 de mayo, pero debido a complicaciones en su estado de salud permaneció internada hasta este martes.

Al ser dada de alta los padres se dieron cuenta que no correspondía a su hija, por lo que alertaron a los médicos, señala la madre Erika Judith Ramírez.

"Llegó por mi bebe a que me la entreguen y entró a cuneros y me entregan a una niña que no es mía, al momento de checar su parche veo que no es la mía y se meten y me dejan parada mucho tiempo".