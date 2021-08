Se incendian instalaciones de Protexa en Santa Catarina; anuncian cierres viales

Santa Catarina.- Durante la tarde del miércoles, una fuerte explosión provocó un incendio en una de las instalaciones de la empresa Protexa, ubicada sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz, en Santa Catarina.

En un comunicado, el director de Relaciones Estratégicas y Comunicación de Protexta, Sergio Charles, informó que el incendio se registró en su planta en Santa Catarina, por lo que de inmediato se procedió a garantizar la seguridad de sus colaboradores y la comunidad, en coordinación con las autoridades.

En un segundo documento que se entregó a medios de comunicación, la empresa detalló que al menos cuatro personas fueron trasladadas a un hospital del IMSS, descartándose que su vida se encontraran en riesgo.

Las avenidas aledañas estarán cerradas como avenida Cuauhtémoc desde el Par Vial del Arroyo El Obispo hasta Bulevard Díaz Ordaz, esta última en ambos sentidos, desde Movimiento Obrero hasta Madero, informó el alcalde de Santa Catarina, Héctor Castillo.

Por otra parte, Protección Civil de Santa Catarina informó mediante su cuenta oficial de Twitter que el hotel Hi fue evacuado por completo ante la magnitud del incendio.

JUST IN - Massive explosion and fire at a factory in Santa Catarina, Nuevo León, Mexicopic.twitter.com/6VlMGEwobB