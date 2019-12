Se gana ´la pantalla´ en posada; tenía 5 días trabajando ahí y ya renunció

La mayoría de los empleados esperan ansiosamente el día de la posada del trabajo no precisamente por la comida, el baile o la convivencia con los compañeros, sino por ganar el premio mayor que rife la empresa.

Tal fue el caso de un joven trabajador que se volvió viral en Facebook, pues se ganó en la posada de su trabajo una pantalla de 50 pulgadas, ¡el premio mayor! Una gran emoción para él, pero no del todo para sus demás compañeros.

Y es que le joven apenas tenía cinco días trabajando en la empresa, lo cual para muchas de las personas que ha comentado en su publicación no lo ven "justo", y más porque aseguró que hoy iba a renunciar.

"Me metí a trabajar apenas el lunes y me dijeron que si quería ir a la posada el sábado y que voy y me ganando la de 50 jajajaj lo que no saben es que ya no iré el lunes", comentó el joven de nombre en Facebook como Adriel García, quien al parecer reside en San Nicolás de los Garza.

La publicación ha sido compartida más de 48 mil veces y tiene más de nueve mil comentarios.