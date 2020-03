Se disparan robos a viviendas en primer bimestre de 2020

El delito de robo a casa habitación en el primer bimestre de este 2020 tuvo un repunte del 34.5% con respecto al mismo periodo del año 2019.

De acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, las denuncias de hurtos en vivienda durante los meses de enero y febrero del año pasado fueron 400, mientras que en el presente año se registraron 538.

En el desglose mes por mes, en enero de 2019 se presentaron 213 querellas, mientras que en el primer mes de 2020 se contabilizaron 232, de los cuales 26 fueron cometidos con violencia.

Respecto al mes de febrero del año anterior, la Fiscalía documentó 187 robos a casa habitación, y en el presente año en ese mismo periodo de tiempo este delito se incrementó 63.6%, es decir, se presentaron 306 denuncias.

Además, los números señalan que en el mes de enero de 2017 se registraron un total de 293 robos a casa habitación, y en ese mismo mes, pero de 2018, se denunciaron 222 hurtos, lo que significó una baja en este delito, la cual continuó para el 2019 con un total de robos de 213 saqueos; sin embargo, para este año los robos de este tipo aumentaron a 232.

Esta situación también se refleja en el mes de febrero, ya que en 2017 se contabilizaron 216 y en 2018 fueron 205 y en 2019 se reportaron 187 robos, pero en 2020 este tipo de hurto pasó a 306 denuncias.

Al respecto, Julio César Puente, presidente del Consejo Ciudadano y experto en seguridad, informó que las corporaciones policiacas han descuidado los delitos del fuero común por atender los delitos de alto impacto como el narcomenudeo, además de que a los policías preventivos les falta capacitación como elementos de proximidad.

"Lo que hemos estado observando es que el problema debe resolverse donde nace, es decir, el problema nace en la cuestión de que no hay la debida protección policiaca, no hay policía de proximidad, o sea, policía permanente en el barrio que son los encargados de conocer casa por casa y calle por calle, que es distinto a la Policía represiva, reactiva vaya, como lo es Fuerza Civil que está hecha no para ser policía de proximidad" expresó Puente.