Se disculpa sampetrino que derrapó su auto en Gómez Morín; paga su multa

San Pedro.- Tras darse a conocer las imágenes donde se puede apreciar que el empresario conocido como Hernán "Grillo" Sada derrapó su automóvil deportivo en el cruce de la avenida Gómez Morín y Alfonso Reyes, en San Pedro, éste ofreció una disculpa a través de sus redes sociales.

Horas más tarde de haber "quemado" llanta en la mencionada avenida, el empresario publicó un video en su cuenta de Instagram, en dónde pidió disculpas y señaló que se le hizo fácil derrapar su carro.

En el video, el empresario también mencionó que no se encontraba bajo los influjos de las drogas o el alcohol.

"Con toda la relación del carro que están sacando, sí fui yo, le avisé al señor alcalde que fui yo, le avisé al secretario de seguridad, después de qué pasó... pero yo me hago responsable, se me hizo fácil, ustedes saben que no tomo, ni me drogo ni nada.