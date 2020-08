Se despide con ceremonia al General Jens Pedro Lohmann Iturburu

NUEVO LEÓN.- Tras un año y 10 meses de haber desempeñado su papel como Comandante de la IV Región Militar, el General de División Diplomado de Estado Mayor, Jens Pedro Lohmann Iturburu fue despedido con una ceremonia la mañana de este sábado.

La Plaza de Armas de la 4/a. Brigada de Policía Militar fue el lugar donde las tropas que se desempeñan en los diferentes organismos que conforman la IV Región Militar, se despidieron de quien fue su Comandante.

Lohmann Iturburu, se presentará este 1 de septiembre como Director General de Personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Tras finalizado el acto protocolario, se develó una placa en el "Bosque Militar y nuevo pulmón metropolitano", ubicado en las instalaciones de la 7ma. Zona Militar, que se encuentran en Apodaca, N.L.

El General Lohmann Iturburu dirigió sus últimas palabras como Comandante de la IV Región Militar, conformada por los estados de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

"Hoy celebro con ustedes la creación de este Bosque Militar, que no hubiera sido posible con una sola voluntad, aquí hay una serie de voluntades, un buen ejemplo de cómo una buena idea puede plasmarse en una realidad con muchos apoyos... Hoy justamente aquí, quiero dirigir mis últimas palabras como Comandante de la Región, agradeciéndole a quien me ha acompañado por más de 40 años en la vida y sin quien yo no sería quien soy, mi esposa Martha Florencia Quiroz", finalizó.

Cabe destacar, que el General Lohmann Iturburu tuvo una destacada participación en el XXIV Campeonato Mundial de Pentatlón Moderno en Budapest, Hungría en el año de 1979 y en los XXII Juegos Olímpicos llevados a cabo en Moscú en el año de 1980.

Presentó alta en el ejército el 1 de septiembre de 1970 y este próximo 31 de agosto de 2020 cumple 50 años de servicios ininterrumpidos en las fuerzas armadas.

En la ceremonia estuvieron presentes Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, Gobernador del Estado; Juan Ruiz García, Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León; al igual que los Comandantes de la 7ma., 8va. y 12va. Zonas Militares; así como de los diferentes organismos de la IV Región Militar.